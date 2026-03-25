الملحق الأوروبي لمونديال 2026: 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم

تحدد الأسبوع المقبل المنتخبات الأوروبية الأربع الأخيرة التي ستلحق بركب نهائيات مونديال 2026، مع تنافس 16 منتخبا على المقاعد الأربعة المتبقية من خلال ملحق من أربعة مسارات ينطلق الخميس بمباريات نصف النهائي.

وحصل 12 وصيفا من التصفيات الأوروبية إضافة إلى أربعة منتخبات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، على فرصة ثانية لبلوغ الحدث العالمي.

ونلقي الضوء على المسارات الأربعة التي ستحدد آخر أربع بطاقات أوروبية إلى نهائيات كأس العالم من 48 منتخبا عوضا عن 32 لأول مرة:

المسار الأول.. إيطاليا تبحث عن العودة للمونديال أمام إيرلندا الشمالية

تواجه إيطاليا، الفائزة باللقب أربع مرات، ضغوطا هائلة في سعيها لبلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014 فمنذ رفعها الكأس في 2006، كان سجلها في المونديال مخيبا، بخروجين متتاليين من دور المجموعات ثم غياب كامل عن نسختي 2018 و2022.

ولتفادي انتكاسة جديدة، يتعيّن على الـ"أتزوري" تخطي إيرلندا الشمالية في برغامو الخميس، قبل خوض مباراة نهائية محتملة ضد ويلز أو البوسنة والهرسك في 31 آذار/مارس.

تدخل إيرلندا الشمالية المواجهة وهي الطرف الأضعف على الورق، لكنها تأمل في وضع حد لغياب استمر 40 عاما عن كأس العالم. أما ويلز، فتستضيف البوسنة في كارديف في نصف النهائي الآخر.

وأكد مدربها كريغ بيلامي هذا الشهر أنه "يشعر بالمسؤولية" لقيادة المنتخب إلى النهائيات للمرة الثانية تواليا، بعد الظهور في قطر لأول مرة منذ 64 عاما.

المسار الثاني.. أوكرانيا للتأهل بعد غياب 20 عاما

يسعى المنتخب الأوكراني لرفع معنويات بلاده التي تعيش أجواء الحرب عبر التأهل لأول كأس عالم منذ 20 عاما. ولتحقيق ذلك، عليه الفوز على السويد في مواجهة تُقام على أرض محايدة في فالنسيا، ثم تخطي بولندا أو ألبانيا في النهائي.

ورغم أن السويد حصدت نقطتين فقط في تصفيات مخيبة، فإن المنتخب الذي يقوده حاليا المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، يحصل على فرصة جديدة بفضل نتائجه في دوري الأمم.

لكن السويد ستفتقد نجمها ألكسندر أيزاك، مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي لم يتعاف بعد من كسر في الساق تعرّض له في ديسمبر/كانون الأول.

إعلان

وتعوّل بولندا على نجمها روبرت ليفاندوفسكي الساعي للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، فيما يؤمن المنتخب الألباني بقيادة مدربه المدافع البرازيلي السابق لأرسنال الانجليزي وبرشلونة الاسباني سيلفينيو أنه قادر على بلوغ النهائيات للمرة الأولى.

المسار الثالث.. تركيا للعودة للمونديال وكوسوفو لأول مشاركة

يقف منتخب كوسوفو على بُعد انتصارين من أول مشاركة كبيرة في تاريخه بعد عقد من انضمامه إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.

وحلّ وصيفا في مجموعته بعد فوزين على السويد وانتصار في سلوفينيا.

وقال القائد وداد موريكي لموقع الاتحاد الدولي للعبة "إنها فرصة هائلة بالنسبة لنا. البلد كله متحمس، والجميع في غاية السعادة".

ويحتل مهاجم مايوركا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم خلف الفرنسي كيليان مبابي بـ18 هدفا، وهو أيضا الهداف التاريخي لكوسوفو.

وتحلّ كوسوفو ضيفة في نصف النهائي على سلوفاكيا التي يعود آخر ظهور لها في كأس العالم إلى 2010، في براتيسلافا، فيما تلتقي تركيا مع رومانيا في إسطنبول.

ولم تشارك تركيا في المونديال منذ تحقيقها المركز الثالث المفاجئ عام 2002، فيما تعود آخر مشاركة لرومانيا إلى 1998.

المسار الرابع.. إيرلند ضد تشيكيا والدنمارك ضد مقدونيا الشمالية

خطفت براعة تروي باروت وثلاثيته في الجولة الأخيرة في مرمى المجر (3-2) بطاقة الملحق لصالح إيرلندا، لكن المهمة ما زالت طويلة نحو العودة إلى المسرح العالمي للمرة الاولى منذ 2002.

يشد المنتخب الإيرلندي الرحال إلى براغ لمواجهة تشيكيا في نصف النهائي، على أن يستضيف الفائز النهائي ضد الدنمارك أو مقدونيا الشمالية.

وفوتت الدنمارك فرصة التأهل المباشر بعد خسارة درامية أمام أسكتلندا 2-4 في الجولة الأخيرة، لكنها تبقى مرشحة لتجاوز مقدونيا الشمالية التي كان ظهورها الوحيد في بطولة كبرى خلال كأس أوروبا 2020.

وستفتقد الدنمارك حارس سلتيك الأسكتلندي المخضرم كاسبر شمايكل الذي أقر الأسبوع الماضي بأنه خاض على الأرجح مباراته الأخيرة مع حاجته إلى عمليتين جراحيتين لمعالجة إصابة في كتفه.