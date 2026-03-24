4 وجهات محتملة لصلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، رحيله عن قلعة "آنفيلد" بنهاية موسم 2025-2026، لينهي بذلك مسيرة مرصعة بالألقاب والإنجازات التاريخية.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور لصاحب الـ 33 عاما على منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، واصفا الموسم الحالي بأنه "موسم الوداع".

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول في عام 2017، تزامنا مع بزوغ فجر الحقبة الذهبية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. ولعب "الفرعون" دورا محوريا في تحويل الفريق إلى قوة ضاربة عالميا، حيث توج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب حزمة من الكؤوس المحلية والقارية.

ما هي الوجهة المقبلة لمحمد صلاح؟

على الرغم من تقدمه في السن، يثبت "الملك المصري" أنه لا يزال في أوج عطائه الفني. ورغم المتطلبات المالية المرتفعة التي تفرضها مكانته السوقية، تلوح في الأفق عدة خيارات استراتيجية لتحديد مستقبله:

الدوري الإيطالي: بحسب صحيفة "آس" (As) الإسبانية سيكون صلاح الذي صنع اسمه في "الكالتشيو" مع فيورنتينا وروما يظل هدفاً مغرياً لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر التي تعشق انتداب نجوم البريميرليغ أصحاب الخبرة، وربما يبقى العائق الوحيد هو أن عروضها المالية قد لا تضاهي عقده الحالي.

بحسب صحيفة "آس" (As) الإسبانية سيكون صلاح الذي صنع اسمه في "الكالتشيو" مع فيورنتينا وروما يظل هدفاً مغرياً لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر التي تعشق انتداب نجوم البريميرليغ أصحاب الخبرة، وربما يبقى العائق الوحيد هو أن عروضها المالية قد لا تضاهي عقده الحالي. الدوري الإسباني: في حين يبدو ريال مدريد وبرشلونة خارج السباق حاليا، يبرز اسم أتلتيكو مدريد كمرشح قوي، خاصة وأن النادي المدريدي يملك تجارب ناجحة في إعادة إحياء مسيرة المهاجمين الكبار مثل ديفيد فيا ولويس سواريز.

في حين يبدو ريال مدريد وبرشلونة خارج السباق حاليا، يبرز اسم أتلتيكو مدريد كمرشح قوي، خاصة وأن النادي المدريدي يملك تجارب ناجحة في إعادة إحياء مسيرة المهاجمين الكبار مثل ديفيد فيا ولويس سواريز. الدوري السعودي: يمثل الانتقال إليه فرصة ذهبية لصلاح ليكون الأيقونة الرياضية الأبرز في المنطقة العربية. وبالإضافة إلى التنافسية المتصاعدة التي يشهدها الدوري بوجود نخبة من نجوم العالم، يمنح هذا الخيار "الملك المصري" ميزة القرب الجغرافي من موطنه مصر، مما يسهل تواصله الدائم مع قاعدته الجماهيرية العريضة في المنطقة، ويعزز من دوره كملهم للأجيال الصاعدة في الشرق الأوسط.

يمثل الانتقال إليه فرصة ذهبية لصلاح ليكون الأيقونة الرياضية الأبرز في المنطقة العربية. وبالإضافة إلى التنافسية المتصاعدة التي يشهدها الدوري بوجود نخبة من نجوم العالم، يمنح هذا الخيار "الملك المصري" ميزة القرب الجغرافي من موطنه مصر، مما يسهل تواصله الدائم مع قاعدته الجماهيرية العريضة في المنطقة، ويعزز من دوره كملهم للأجيال الصاعدة في الشرق الأوسط. الدوري الأمريكي (MLS): تبرز روابط قوية مع نادي سان دييغو إف سي المملوك لمستثمرين مصريين. ويسعى النادي لتوفير مساحة في سقف الرواتب عبر التخلي عن نجمه هيرفينغ "تشاكي" لوزانو لتقديم عرض ضخم يليق بمكانة صلاح العالمية.

ألقاب صلاح مع ليفربول

منذ انضمامه من روما في عام 2017، كان صلاح المحرك الرئيسي لعودة ليفربول لمنصات التتويج محليا وقاريا، حيث حقق مع الفريق 8 ألقاب كبرى:

