ناينغولان يواجه السجن 5 سنوات بعد اتهاماته بتجارة المخدرات

من المقرر أن يمثل الدولي البلجيكي الأسبق راجا ناينغولان لاعب باترو آيسدن أمام محكمة جنائية في بلاده، بعد تورطه في قضية غسل أموال مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات.

ويواجه ناينغولان الذي يقترب من بلوغ سن 38 عاما، اتهاما من النيابة العامة في بلجيكا بإخفاء المصدر "غير المشروع" لأموال أو المشاركة في تحويلها في قضية متورط فيها أيضا 15 شخصا آخر.

ناينغولان يواجه السجن 5 سنوات

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن التحقيقات تتركز على استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر ميناء أنتويرب، ثم توزيعه لاحقا داخل البلاد.

وأوقف اللاعب في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 إلى جانب مشتبه بهم آخرين، خلال عملية أمنية شملت نحو ثلاثين مداهمة جرى خلالها ضبط مخدرات وأسلحة وأموال نقدية ومقتنيات فاخرة.

وفي المجمل صودر 2.7 كيلوغرام من الكوكايين ونحو 370 ألف يورو (نحو 400 ألف دولار) وفق الصحيفة ذاتها.

ولم يشر إلى ناينغولان اللاعب الأسبق لروما وإنتر ميلان، على أنه مشارك مباشر في الاتجار بالمخدرات لكن محققين رصدوا تحركات مالية مشبوهة من بينها تلقيه حوالي 105 آلاف يورو (نحو 114 ألف دولار) خلال بضعة أشهر، من شقيق أحد المجرمين المتورطين في الشبكة.

ودافع ناينغولان عن نفسه في وقت سابق وأكد أن تلك الأموال كانت بمثابة قرض طلبه في فترة واجه فيها صعوبات شخصية عندما كانت حساباته البنكية مجمدة عقب انفصاله عن زوجته.

وبحسب روايته فإنه كان بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية لتسديد ديون عديدة، من بينها تلك الناتجة عن شغفه بالقمار.

ويواجه ناينغولان اتهامات رسمية بغسل الأموال، وقد تصل عقوبته المحتملة بحقه إلى السجن 5 سنوات.

مسيرة حافلة

ويعد ناينغولان واحدا من أبرز اللاعبين البلجيكيين في جيله، إذ لعب لعدة أندية إيطالية أبرزها روما وإنتر ميلان وكالياري، وتوج مع الثاني بـ"الاسكوديتو" موسم 2020-2021.

كما لعب موسمين مع فريق رويال أنتويرب وتوج معه بلقب الدوري البلجيكي موسم 2022-2023.

وانضم ناينغولان في سوق الانتقالات الشتوية الماضية إلى فريقه الحالي باترو آيسدن، المنافس في الدرجة الثانية ببلجيكا.

وسبق لناينغولان أن دافع عن ألوان منتخب بلجيكا في 30 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبحسب بيانات الموقع ذاته فإن آخر مباراة دولية لناينغولان كانت ضد السعودية وجرت يوم 27 مارس/آذار 2018 وانتهت بفوز زملائه برباعية نظيفة.