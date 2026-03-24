بكتيبة هولندية.. سورينام تتحدى بوليفيا والعراق في ملحق كأس العالم

أبدت سورينام اهتماما كبيرا في الماضي بكأس العالم لكرة القدم لكنها لن تضطر لذلك عن طريق غير مباشر عبر هولندا، القوة الاستعمارية السابقة، إذا نجحت في التأهل للبطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية عبر الملحق العالمي في المكسيك هذا الأسبوع.

سورينام تتحدى بوليفيا والعراق

وتواجه سورينام، التي ينحدر منها نجوم هولنديون سابقون مثل رود خوليت وفرانك ريكارد وكلارنس سيدورف، بوليفيا في مونتيري يوم الخميس المقبل، وإذا فازت ستلعب ضد العراق في الملعب نفسه في 31 مارس/آذار الحالي من أجل التأهل لكأس العالم لتلعب إلى جوار فرنسا والنرويج والسنغال في المجموعة التاسعة.

وكان بإمكان سورينام التأهل للنهائيات مباشرة في الجولة الأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن خسارتها في غواتيمالا سمحت لبنما بالتفوق عليها في مجموعتهما والتأهل لكأس العالم.

تغيير قوانين الجنسية يخدم سورينام

وعزز تغيير في قوانين الجنسية بسورينام، الذي سمح لانضمام لاعبين يتمتعون بجنسية مزدوجة، فرص الفريق في التأهل لأول مرة إلى كأس العالم من خلال ضم لاعبين هولنديين يرتبطون عائليا بالمستعمرة السابقة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية.

وبين قائمة تضم 26 لاعبا سافرت إلى المكسيك، وُلد 22 لاعبا في هولندا ولاعب واحد في بلجيكا.

وغادر اثنان من ثلاثة لاعبين ولدوا في سورينام إلى هولندا في سن مبكرة، مما يعني أن المهاجم خليوفيلو فليتر اللاعب الوحيد الذي نشأ وتربى في سورينام.

ويضم الفريق عددا من اللاعبين الدوليين السابقين في منتخبات هولندا للناشئين بينما خاض جان-بول بوتيس مباراة دولية واحدة مع منتخب هولندا الأول لكن نظرا لأنها كانت ودية، فقد تمكن من تغيير انتمائه الدولي.

مدرب هولندي

ويقود المدرب هينك تن كات، الذي عمل سابقا في أياكس أمستردام وتنحدر أصوله من سورينام أيضا، منتخب سورينام لأول مرة في مباراة يوم الخميس المقبل.

وقال تن كات لصحيفة "ألغمين داخبلاد" (Algemeen Dagblad) الهولندية اليومية "سيكون ذلك مجاملة رائعة لكرة القدم الهولندية إذا تأهلنا. بعيدا عن الاحتفالات الكروية التي ستشهدها تلك المجتمعات كافة هذا الصيف".

وأضاف "بالنسبة لسكان سورينام أنفسهم سيكون ذلك بالطبع دفعة معنوية هائلة لهم أيضا. كنت هناك كثيرا. لم يكن الوضع سهلا دائما على البلاد والشعب".

وتن كات مقتنع أن فريقه يملك فرصة للتأهل لكأس العالم، قائلا "إذا لم أكن مقتنعا بذلك لما قبلت هذا المشروع. سورينام في كأس العالم، سيكون حلما تحقق. سنعمل من أجل تحقيقه".