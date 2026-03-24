شكوى رسمية ضد فيفا: أسعار تذاكر مونديال 2026 تقفز 7 أضعاف

أعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (إف إس إيه) بالتعاون مع منظمة "يورو كونسيومرز" عن تصعيد قانوني غير مسبوق ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر تقديم شكوى رسمية أمام المفوضية الأوروبية بتهمة "إساءة استخدام الموقع الاحتكاري" وفرض شروط بيع غير عادلة لتذاكر مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشفت الرابطة، بناء على جداول الأسعار التي نشرها "فيفا" تدريجيا ، عن فجوة هائلة في التكاليف مقارنة بالنسخ السابقة:

رحلة المشجع الكاملة: متابعة فريق من المباراة الأولى حتى النهائي ستكلف ما لا يقل عن 6 آلاف و900 دولار، أي ما يقارب 5 أضعاف التكلفة في مونديال قطر 2022.

تذاكر النهائي: تبدأ أسعار أرخص التذاكر للمباراة النهائية من 4 آلاف و185 دولارا ، وهو ما يتجاوز 7 أضعاف سعر نهائي النسخة الماضية.

الوعود الضائعة: نددت الرابطة باختفاء التذاكر التي وعد بها ملف الاستضافة عام 2018 والتي كان من المفترض أن تبدأ من 21 دولارا.

تجاوزات البيع

سجلت الهيئات المشتكية 6 تجاوزات محددة في سياسة "فيفا"، أبرزها:

التسعير الديناميكي: استخدام خوارزميات ترفع الأسعار بشكل "خارج عن السيطرة" وحجب الفئات الأقل سعرا عن مشجعي المنتخبات لتخصيصها للبيع العام.

إعلان خادع: الترويج لتذاكر بقيمة 60 دولارا لمباريات دور المجموعات، تبين أنها "نفدت عمليا" قبل فتح باب المبيعات للجمهور.

أساليب الضغط: فرض رسوم بنسبة 15% على عمليات إعادة البيع، مع غموض تام في تحديد مواقع المقاعد ومخططات الملاعب عند الشراء.

موقف "فيفا" وحجم الطلب

في المقابل، يدافع الاتحاد الدولي عن سياسة البيع بالإشارة إلى "طلب غير مسبوق":

أرقام الطلبات: تلقى الفيفا 508 ملايين طلب للحصول على قرابة 7 ملايين تذكرة متاحة لـ 104 مباريات.

الهدف من العائدات: يؤكد "فيفا" أن هذه الأموال تُعاد استثمارها لدفع نمو كرة القدم في 211 اتحادا عضوا .

المطالب القانونية الحالية

تطالب رابطة المشجعين المفوضية الأوروبية بالتدخل الفوري لـ:

