مباراة فرنسا والبرازيل الودية.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يحتضن ملعب "جيليت" بماساتشوستس الأمريكية يوم الخميس قمة كلاسيكية بصبغة مونديالية تجمع بين فرنسا والبرازيل.

المواجهة تأتي ضمن المحطات التحضيرية لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى "الديوك" و"السيليساو" لفرض هيبتهما على الملاعب الأمريكية قبل انطلاق العرس العالمي الصيف القادم على ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما تمثل المباراة الاختبار الأخير والفرصة الأهم لديدييه ديشان وكارلو أنشيلوتي للاستقرار على القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا قبل خوض غمار المونديال في الصيف القادم.

صراع الهوية والزعامة العالمية

لا تعتبر هذه المباراة "ودية" بالمفهوم التقليدي، بل هي مواجهة بين بطل أوروبا السابق (فرنسا) والمنتخب الأكثر تتويجا بالمونديال (البرازيل).

يسعى مدرب منتخب فرنسا ديشان لاختبار جاهزية تشكيلته الأساسية أمام مهارات البرازيل التي تعيش فترة من التوهج الفني مع جيلها الشاب.

موعد مباراة فرنسا والبرازيل

تقام المباراة يوم الخميس 26 مارس/آذار على ملعب جيليت في ماساتشوستس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت السعودية والعراق وقطر.

قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا والبرازيل

قناة أبوظبي الرياضية 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

رغم الطابع الودي، تشهد المباراة غيابات بارزة بسبب الإصابات في معسكري الفريقين:

من جانب البرازيل: يفتقد المدرب كارلو أنشيلوتي خدمات الحارس أليسون بيكر، والظهير أليكس ساندرو، والمدافع غابرييل ماغاليس، بالإضافة لغياب نيمار ورودريغو.

من جانب فرنسا: تأكد غياب المدافع ويليام ساليبا لإصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول الجاهزية البدنية الكاملة لبعض العناصر أمثال جول كوندي، في حين يتصدر كيليان مبابي قائمة "الديوك" الجاهزة للقاء.

تاريخ المواجهات بين فرنسا والبرازيل

يمتلك كل منتخب 6 انتصارات على الآخر، إلا أن المنتخب البرازيلي (سيليساو) تفوق في آخر مواجهة جمعتهما، والتي أقيمت وديا عام 2015 على ملعب فرنسا.

خلال كأس العالم المقبلة سيكون منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وهايتي و إسكتلندا.

أما منتخب فرنسا فإنه سيلعب ضد النرويج والسنغال والمتأهل من الملحق العالمي (بوليفيا أو سورينام أو العراق).

التشكيلة المتوقعة للبرازيل:

إيدرسون؛ ويسلي، بريمر، ماركينيوس، دي سانتوس؛ رافينيا، كاسيميرو، أندرسون سانتوس، فينيسيوس جونيور؛ كونيا، بيدرو.

التشكيلة المتوقعة لفرنسا:

ماينان؛ غوستو، كوناتي، أوباميكانو، هيرنانديز؛ تشواميني، رابيو؛ أوليسي، شرقي، مبابي؛ دمبيلي.