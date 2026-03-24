كلوب يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا

نفى المدرب السابق لفريق ليفربول الألماني يورغن كلوب، وجود أي تواصل بينه وبين ريال مدريد خلال الفترة الماضية، من أجل تدريب الفريق الملكي.

وقال كلوب خلال الكشف عن فريق محللي قناة "ماغنتا تي في" (Magenta TV) التلفزيونية خلال نهائيات كأس العالم القادمة "هذه الأمور يكتب فيها نفس الأشخاص دائما"، في إشارة منه إلى الصحفيين الذين يربطون اسمه بريال مدريد.

وأضاف "لو تواصل ريال مدريد معي ولو لمرة واحدة لكنت على علم بذلك، لكن هذا كلام غير صحيح لأنهم لم يتصلوا بي على الإطلاق ولو لمرة واحدة".

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم كلوب بتدريب ريال مدريد وربما لن تكون الأخيرة، مشيرة إلى أنه كرر رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء بملعب سانتياغو برنابيو.

موقف كلوب من قيادة منتخب ألمانيا

وخلال الحفل ذاته أجاب كلوب على بعض الأسئلة المتعلقة بمستقبله التدريبي، منها إمكانية تدريب منتخب ألمانيا إذا أُقيل مواطنه جوليان ناغلسمان من منصبه.

ولم يستبعد كلوب (58 عاما) تدريب "المانشافت" في المستقبل، لكنه اعترف بأنه لا يملك أي خطط بهذا الشأن في الوقت الراهن.

وقال كلوب "بالنظر إلى سني فأنا كبير نسبيا، لكن ما زال أمامي وقت قبل الاعتزال. من يدري ما الذي تخبئه لنا السنوات القادمة؟ لا أملك خططا محددة بهذا الخصوص".

ويشغل كلوب حاليا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول (Red Bull)، وتشير تقارير إلى إمكانية ترك وظيفته الحالية بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وابتعد كلوب عن العمل في مجال التدريب منذ رحيله عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، بعد حوالي 9 سنوات قضاها مع "الريدز"، قادها خلالها للتتويج بكافة الألقاب الممكنة محليا وقاريا وعالميا.

إعلان

وقاد كلوب ليفربول في 489 مباراة بجميع البطولات، فاز معه الفريق في 304 منها وتعادل في 100 مقابل 85 هزيمة، وتُوج بـ9 ألقاب وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

ألقاب ليفربول في عهد كلوب أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى نهاية موسم 2023-2024.

الدوري الإنجليزي الممتاز: 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 2.

كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي": 1.

دوري أبطال أوروبا: 1.

كأس السوبر الأوروبي: 1.

كأس العالم للأندية بنسختها الماضية: 1.

كما قاد فريقه الأسبق بوروسيا دورتموند، إلى التتويج بـ5 بطولات هي الدوري الألماني (2)، كأس ألمانيا (1)، كأس السوبر الألماني (2).