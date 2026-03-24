الهلال السعودي يعقّد انتقال كانسيلو إلى برشلونة

يرفض الهلال السعودي التخلي عن خدمات لاعبه الدولي البرتغالي جواو كانسيلو المعار إلى برشلونة، مجانا.

وانضم كانسيلو (31 عاما) إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

قرار برشلونة بشأن كانسيلو

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن برشلونة اتخذ قرارا بضم اللاعب بشكل نهائي في الصيف القادم، إذ يرى المدرب الألماني للفريق الكتالوني هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو أن كانسيلو ظهير متعدد الاستخدامات ويتمتع بخبرة جيدة ويمكن أن يكون مفيدا للبلوغرانا في المستقبل.

ويملك برشلونة اتفاقا مبدئيا مع كانسيلو للتعاقد معه لمدة موسمين إذا انتقل إليه مجانا، وهو الشرط الذي يضعه متصدر الليغا حتى يتمكن من دفع راتب معقول للاعب.

لكن الهلال يقف في "موقف قوة" إذ لا يزال لديه عام واحد في عقده مع كانسيلو، وعليه فإنه غير مستعد للتخلي عنه مجانا، بل يطالب بتعويض مالي أو إبرام صفقة تبادلية تشمل لاعبين آخرين أبرزهم مارك كاسادو وفق الصحيفة ذاتها.

تنازل كانسيلو

في هذه الأثناء أبدى كانسيلو استعداده للتنازل عن عامه المتبقي في العقد، لكن الهلال يطالب بما لا يقل عن 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار) مقابل التخلي عنه، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل كانسيلو قد يكون مفتاح حل هذه الأزمة شريطة التوصل إلى صيغة قانونية تتيح إنهاء العلاقة بين الطرفين (اللاعب والهلال) بشكل ودي.

ويفضّل برشلونة الآن الانتظار حتى نهاية الموسم، وإذا أصر الهلال على طلباته فإن النادي سيتجه للتعاقد مع ظهير آخر.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن هناك خيارات أخرى تحظى بإعجاب كبير لدى الإدارة الرياضية والمدرب فليك، وتتمتع بإمكانات مستقبلية أكبر، دون ذكر أي أسماء.

ومنذ وصوله إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، شارك كانسيلو مع الفريق الكتالوني في 12 مباراة بين الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وخلال هذه المباريات ساهم كانسيلو في 4 أهداف (سجل هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.