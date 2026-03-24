فضيحة طبية في ريال مدريد: فحص الساق السليمة لمبابي بدلا من المصابة

أكدت إذاعة "راديو كوبي" (Radio COPE) الإسبانية، المعلومات التي كان قد كشف عنها دانيال ريولو في برنامج "أفتر فوت" (After Foot) على إذاعة "آر إم سي" يوم الاثنين الماضي، بشأن الخطأ الذي ارتكب ه ريال مدريد في التشخيص الأول لإصابة لاعبه كيليان مبابي في الركبة.

وأكدت إذاعة "راديو كوبي" أن ريال مدريد ارتكب خطأ في تشخيص إصابة الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة في ركبته اليسرى، وقال ريولو أمس الاثنين: "ذهب مبابي إلى أحد أبرز المتخصصين في إصابات الركبة في فرنسا، وفي الوقت نفسه، نعلم أنه كان هناك تشخيص خاطئ في مدريد، لأنه من الواضح أنه لم يكن راضيا عنه، بل كان غاضبا".

وأضاف: "ذهب إلى طبيب في فرنسا والذي قرر على ما يبدو أنهم قاموا بعمل سيئ في مدريد".

ووفقا لكاتب عمود "أفتر فوت"، قام ريال مدريد بفصل طاقمه ا لطبي فورا بعد ذلك. وأضاف: "من الغريب حقا أن يقوم ناد بحجم ريال مدريد بفصل طاقمه الطبي في يناير/كانون الثاني، على ما أعتقد، قيل لنا إن السبب هو كثرة الإصابات في ريال مدريد، أستطيع أن أقول إن السبب هو أن تشخيص إصابة ركبة مبابي كان كارثيا، بل أسوأ من الكارثي لأنه كان خطأ فادحا. ولهذا السبب قاموا بفصل الجميع، بالإضافة إلى سلسلة الإصابات، ولكن السبب الرئيسي هو ذلك".