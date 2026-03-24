من جمع القمامة إلى الحلبات.. نادل في برشلونة يطرق أبواب "يو إف سي"

كشف المقاتل الإسباني فابيا سينتس عن تفاصيل صادمة ومؤثرة تتعلق بمسيرته الاحترافية في فنون القتال المختلطة، في سعيه الحثيث من أجل المشاركة في نزالات يو إف سي (UFC).

ومن المقرر أن يواجه سينتس نظيره الألماني عبد الكريم بدخشي في النزال الرئيسي لحدث "دبليو أو دبليو 28" (WOW 28) المقرر إقامته في مدينة برشلونة نهاية الأسبوع الجاري، وفيه سيدافع الأول عن لقبه كبطل لوزن الذبابة للمرة الثانية.

وإذا فاز سينتس في النزال الذي تنظمه أبرز منظمة فنون قتالية في إسبانيا، فإن ذلك سيقرّبه من المشاركة في نزالات يو إف سي.

فابيا سينتس من جمع القمامة إلى الحلبات

وتحدث سينتس في مقابلة مع صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن التحديات التي واجهته في حياته قبل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من فنون القتال المختلطة.

وقال سينتس: "أنا الآن في وضع جيد أستطيع من خلاله التخلي عن بعض الأعمال التي كنت مضطرا للقيام بها كي أعيش. عملت في جمع القمامة وكنت نادلا في مطعم ببرشلونة، عملت أشياء كثيرة فقط لأعيش".

وأضاف: "حتى وقت قريب لم تكن النزالات توفر دخلا جيدا، وحتى الآن لا أستطيع القول إنني أعتاش منها بنسبة 100%. لكنني أستطيع التركيز أكثر على مسيرتي والتخلي عن أعمال أخرى. أنا سعيد بوصولي إلى هذه المرحلة وآمل أن أتمكن يوما ما من التفرغ الكامل للقتال".

وأقر سينتس بأن انضمامه لمنظمة "دبليو أو دبليو" أحدث تغييرا كبيرا في حياته، فأوضح: "أتذكر أنني في أول نزال احترافي تقاضيت 90 يورو (نحو 98 دولارًا)، وكان عليك أن تقاتل ثلاث جولات، الآن المقاتلون الجدد لا يتقاضون ما كنت أتقاضاه".

نزال مرتقب

وبخصوص نزاله مع الألماني بدخشي قال سينتس: "مثل أي مقاتل لدي أهداف أكبر ولتحقيقها يجب التحلي بالصبر. أنا في مرحلة جيدة من مسيرتي وآمل أن تأتي أخبار سارة قريبا، أما الآن فأريد التركيز على نزالي القادم".

إعلان

وعن بداياته مع فنون القتال المختلطة قال سينتس: "كنت ألعب كرة القدم في برشلونة، لكن إغناسيو كابييا (مدرب فنون قتال) بدأ يأخذني إلى إحدى الصالات مع المدرب راي. تركت كرة القدم فجأة لكن روح المنافسة كانت دائما في داخلي".

واختتم: "أنا إنسان رياضي قبل أن أكون مقاتلا. تركت كرة القدم لأنني شعرت ببعض الضغط وهذه الرياضة جذبتني. كما أن الأمور كانت تسير بشكل جيد، ورغم بعض التعثرات فما زلت هنا".