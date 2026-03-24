شباب بلوزداد ضد المولودية واتحاد الجزائر ضد شبيبة القبائل بالدوري الجزائري.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى الجزائر العاصمة الأربعاء حيث تقام قمتان متأخرتان من الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، الأربعاء بالجزائر العاصمة، تجمع الأولى شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر، فيما يستضيف اتحاد الجزائر شبيبة القبائل.

وعينت لجنة التحكيم الحكم نبيل بوخالفة لإدارة ديربي شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر، ويساعده كل من بن سلامة وبلعروسي، أما في غرفة "الفار" فسيتواجد الثنائي لحلو بن براهم وخير الدين جنادي.

أما مباراة اتحاد العاصمة ضد شبيبة القبائل فسيديرها الحكم الرئيسي علاء بواب، ويساعده الثنائي بوخاتم إسلام ومحمد بكبير، وسيتواجد في غرفة "الفار" كل من طيب بودربال وبوطيبة بوعلام.

مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

يستضيف شباب بلوزداد نظيره مولودية الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الجزائري للمحترفين.

يحتل المولودية المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني شبيبة الساورة ويتطلع لتحصين صدارته.

في المقابل، يأتي شباب بلوزداد في المركز الـ7 برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

تقام المباراة يوم الأربعاء 25 مارس/آذار على ملعب ني ل س ون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا ربعا (17:45) بتوقيت الجزائر (18:45) بتوقيت مصر، الساعة (19:45) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

القناة السادسة الجزائرية (الشبابية)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة مهمة للفريقين

تُجرى المواجهة دون حضور جماهيري، في ظل العقوبات المفروضة على أنصار الفريق المستضيف، عقب أحداث سابقة في منافسة كأس الجزائر.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للطرفين، خاصة أنها تأتي في مرحلة حاسمة من الموسم.

ويدخل الشباب المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب المصري البورسعيدي، اللقاء من أجل تحسين موقعه في الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية واستعادة الثقة بعد نتائج متذبذبة.

في المقابل، يعيش مولودية الجزائر فترة مميزة على مستوى النتائج بفضل قوة هجومية واضحة وتنظيم دفاعي محكم، ويتطلع للابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه والاقتراب أكثر من التتويج باللقب العاشر في تاريخه والثالث تواليا.

مباراة اتحاد الجزائر ضد شبيبة القبائل

بدوره يستقبل اتحاد الجزائر ضيفه شبيبة القبائل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ16، على ملعب "5 جويلية" الأولمبي.

يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 29 نقطة وشبيبة القبائل (المركز العشر، 28 نقطة)، وكلاهما ما يزال منقوصاً من لقاءات متأخرة (خمسة للاتحاد وأربعة للشبيبة).

موعد مباراة اتحاد الجزائر ضد شبيبة القبائل

تقام المباراة يوم الأربعاء 25 مارس/آذار على ملعب 5 جويلية.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة (20:00) بتوقيت الجزائر، (21:00) بتوقيت مصر، (22:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل

القناة السادسة الجزائرية (الشبابية)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، بحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

أهداف متباينة

يمر شبيبة القبائل بفترة صعبة، عقب إقالة مدربها الألماني جوزيف زينباور، إثر الهزيمة داخل الديار أمام شبيبة الساورة (0-1)، حيث تم تعيين رابح بن صافي مدرباً مؤقتاً إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

ويطمح "الكناري" لضمان أحد المراكز المؤهلة للمسابقات القارية. في المقابل يدخل أبناء "سوسطارة" المباراة وهم منتشون ببلوغ المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية على حساب مانياما الكونغولي، في انتظار المواجهة المقبلة أمام شباب باتنة في كأس الجزائر.

ويملك النادي العاصمي حظوظاً وافرة للعب على المراتب الأولى، بالنظر إلى نوعية تشكيلته وعودته إلى سكة الانتصارات.