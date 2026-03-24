جدة تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة المؤجلة بسبب الحرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المواجهات الأربع المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الصراع الجاري في الشرق الأوسط ستقام في مدينة جدة من مباراة واحدة الشهر المقبل.

وقال الاتحاد القاري للعبة إن جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية الآسيوية المختلفة في منطقة الغرب ستقام من مباراة واحدة ووفق نظام التجمع.

وستقام مواجهات دور الستة عشر لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 يومي 13 و14 أبريل/نيسان المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية، وذلك قبيل إقامة نهائيات البطولة -جدة 2026- خلال الفترة من 16 إلى 25 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور الستة عشر للبطولة في قطر وإيران والإمارات بنظام الذهاب والإياب في أول أسبوعين من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي السعودي حامل اللقب فريق الدحيل القطري بينما يلتقي منافسه المحلي الهلال -الفائز باللقب أربع مرات- السد القطري أيضا.

ويواجه شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني بينما يلتقي الوحدة الإماراتي أيضا الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت بالفعل مباريات دور الستة عشر في منطقة الشرق بتأهل ثنائي اليابان فيسيل كوبي وماشيدا زيلفيا لدور الثمانية برفقة بوريرام يونايتد التايلاندي وجوهور دار التعظيم الماليزي.

وستقام قرعة دور الثمانية في كوالالمبور غدا الأربعاء.

كما أشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه ومن أجل التوافق مع جدول قاري مكثف، ستقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2 موسم 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي من مباراة واحدة يومي 19 و22 أبريل/نيسان على أن يتم الإعلان عن الملاعب التي تستضيف المباريات بنظام التجمع في وقت لاحق.