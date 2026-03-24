بعد 126 ميدالية.. الرباع التونسي بن هنية يعتزل لغياب الدعم المالي

أعلن الرباع التونسي كارم بن هنية اعتزاله منافسات رفع الأثقال بسبب غياب الاهتمام والدعم المالي من الاتحاد المحلي للعبة.

وقال بن هنية في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "بعد مسيرة رياضية محترفة حصلت فيها على 126 ميدالية مختلفة منها 75 دولية و51 محلية وعشر كؤوس أفضل رياضي متوسطي وأفريقي، اليوم أتقدم باعتزالي النهائي للاتحاد التونسي لرفع الأثقال بسبب عدم توفيره ميزانية لإعدادي على أفضل مستوى".

وتابع: "في عام مليء بالبطولات الدولية أهمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبطولة العالم المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس وبطولة أفريقيا ، تونس هي من خسرت ميداليات متوسطية وأفريقية وعالمية، وهذا قراري بعد عدة محاولات ولا رجعة فيه".

وختم بن هنية بيانه بتوجيه الشكر لكل مدربيه الحاليين والسابقين وكذلك المسؤولين والصحفيين وأصدقائه والجماهير.