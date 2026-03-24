بعد 126 ميدالية.. الرباع التونسي بن هنية يعتزل لغياب الدعم المالي

PARIS, FRANCE - AUGUST 08: Karem Ben Hnia of Team Tunisia performs a snatch during the Weightlifting Men's 73kg on day thirteen of the Olympic Games Paris 2024 at South Paris Arena on August 08, 2024 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
بن هنية حصل على 75 ميدالية دولية و51 محلية وعشر كؤوس (غيتي)
Published On 24/3/2026
آخر تحديث: 18:24 (توقيت مكة)

أعلن الرباع التونسي كارم بن هنية اعتزاله منافسات رفع الأثقال بسبب غياب الاهتمام والدعم المالي من الاتحاد المحلي للعبة.

وقال بن هنية في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "بعد مسيرة رياضية محترفة حصلت فيها على 126 ميدالية مختلفة منها 75 دولية و51 محلية وعشر كؤوس أفضل رياضي متوسطي وأفريقي، اليوم أتقدم باعتزالي النهائي للاتحاد التونسي لرفع الأثقال بسبب عدم توفيره ميزانية لإعدادي على أفضل مستوى".

وتابع: "في عام مليء بالبطولات الدولية أهمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبطولة العالم المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس وبطولة أفريقيا ، تونس هي من خسرت ميداليات متوسطية وأفريقية وعالمية، وهذا قراري بعد عدة محاولات ولا رجعة فيه".

وختم بن هنية بيانه بتوجيه الشكر لكل مدربيه الحاليين والسابقين وكذلك المسؤولين والصحفيين وأصدقائه والجماهير.

المصدر: رويترز

