المواعيد الجديدة لمباريات مرحلة حسم الدوري المصري 2026

CAIRO, EGYPT - DECEMBER 19: Cleopatra FC player Rajab Nabil challenges Zamalek player Seif El-Jaziri during an Egyptian Premier League match between Zamalek and Ceramica Cleopatra FC on December 19, 2024 in Cairo, Egypt.
مواجهة سابقة بين الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري (غيتي)
Published On 24/3/2026

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة -اليوم الثلاثاء- تعديلا جديدا على جدول مرحلة الحسم في مسابقة الدوري المحلي، وذلك في أعقاب خروج فريقي الأهلي وبيراميدز من دوري أبطال أفريقيا وخروج المصري من كأس الكونفدرالية.

تنطلق مباريات هذه المرحلة يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان المقبل بلقاء يجمع بين المصري والزمالك، وفي اليوم التالي يلتقي إنبي وبيتروجيت، وسيراميكا كليوباترا والأهلي. أما الجولة الثانية فتقرر إقامتها بالكامل في يوم 11 أبريل/نيسان المقبل، حيث يلتقي بيراميدز مع المصري، وإنبي مع سيراميكا كليوباترا، والأهلي مع بتروجيت.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

تستمر المنافسات في الجولة الثالثة التي تشهد لقاء المصري وإنبي، وبتروجيت وسيراميكا يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، بينما يصطدم الزمالك
مع بيراميدز في اليوم التالي.

وفي يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان تقام الجولة الرابعة بلقاءات تجمع بتروجيت مع المصري، والزمالك مع إنبي، وبيراميدز مع الأهلي.

حددت الرابطة يوم الجمعة أول مايو/أيار موعدا للجولة الخامسة التي تشهد مواجهات بين بيراميدز وانبي، وسيراميكا كليوباترا مع المصري، ولقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

وتختتم المسابقة بالجولة الأخيرة يوم 5 مايو/أيار حيث يلتقي بتروجيت والزمالك، والأهلي وانبي، وسيراميكا وبيراميدز.

المصدر: الألمانية

