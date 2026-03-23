"لا يمثلان قيمنا".. ناد إنجليزي يقرر الاستغناء عن نجميه

أبلغ نادي إيه إف سي راشدن أند دايموندز، أحد فرق دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، اثنين من لاعبيه بإمكانية رحيلهما بعد طرد الثنائي نتيجة مشاجرة بينهما خلال مباراة خسرها الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن برونو أندرادي، الذي سبق له اللعب بأندية محترفة منها كوينز بارك رينجرز ولينكولن وسالفورد، تعرض للطرد إثر مشاجرة بدون داع مع زميله تايلر وينترز بعد 20 دقيقة من المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة صفر / 3 أمام لوبورو ستودنتس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الشمالي لمنطقة ميدلاندز، يوم السبت.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "لقد أبلغنا برونو أندرادي وتايلر وينترز بأنه لن يتم اختيارهما لما تبقى من منافسات الموسم الجاري 2025 / 2026، ولهما الحرية أيضا في البحث عن ناد آخر".

أضاف البيان: "ما فعله الثنائي لا يعكس قيم ومعايير نادينا".

وانضم أندرادي 32 عامًا وزميله وينترز 20 عامًا إلى صفوف النادي الإنجليزي المغمور في العام الماضي 2025.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن إيه إف سي راشدن أند دايموندز يبقى نسخة معاد تشكيلها من النادي الذي كان يلعب سابقا في أحد الدوريات الإنجليزية المحترفة.