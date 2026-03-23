بالفيديو.. منتخب العراق يتدرب في المكسيك بعد رحلة استغرقت 19 ساعة

أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم الاثنين تدريبه الأول في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ووصلت بعثة العراق إلى المكسيك أمس الأحد قبل أكثر من أسبوع على مواجهة الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام في مونتيري في 31 مارس/آذار الحالي.

وصول منتخب العراق إلى المكسيك

وجاء وصول "أسود الرافدين" بعد رحلة جوية طويلة وشاقة استغرقت 19 ساعة و25 دقيقة، بدأت من العاصمة الأردنية عمان وتخللت الرحلة محطة توقف في لشبونة بالبرتغال، قبل مواصلة الرحلة نحو الأراضي المكسيكية.

وكان الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق قد دعا إلى تأجيل مباراة فريقه في الملحق العالمي في ظل الفوضى التي تشهدها حركة السفر بسبب الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أرنولد في وقت سابق من الشهر الحالي إن حصر تشكيلة المنتخب على لاعبين مقيمين خارج العراق سيؤثر سلبا على فرص التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

ومن المقرر أن تلتقي بوليفيا وسورينام في قبل نهائي الملحق الدولي في مونتيري يوم الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجه العراق في النهائي بعد خمسة أيام.

ويسعى العراق من خلال هذه الموقعة إلى خطف بطاقة العبور المونديالية والعودة إلى المحفل العالمي بعد غياب دام 40 عاما منذ مشاركته التاريخية الأولى عام 1986، والتي أقيمت أيضا على الأراضي المكسيكية.

وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

قائمة المنتخب العراقي للملحق العالمي:

حراسة المرمى: كميل سعدي، أحمد باسل، فهد طالب.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد حسن مكنزي.

خط الوسط: زيدان إقبال، أمير العماري، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، حسن عبد الكريم، ماركو فرج.

خط الهجوم: أيمن حسين، علي جاسم، مهند علي، علي الحمادي، علي يوسف.