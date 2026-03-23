صدفة غريبة تنهي لغز اختفاء كأس الدوري الألماني لكرة اليد

عثر فريق فوكسه برلين بطل الدوري الألماني لكرة اليد على كأسه المسروقة في قبو مكاتب النادي.

وقال المدير الإداري للنادي بوب هانينغ لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين، إن الموظفين عثروا على الكأس خلف صناديق كرتونية خلال عملية جرد.

وأشار هانينغ إلى أن الكأس اختفت في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما استخدم اللصوص مفتاحا رئيسيا وجهاز إرسال واستقبال لاقتحام المكان، ليقرر النادي تقديم بلاغ عن سرقة الكأس.

وبعد نحو شهرين، ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما، لكنها لم تعثر على الكأس، مما تسبب في إثارة مخاوف من احتمال صهرها.

ويحقق النادي الألماني والشرطة في الفترة الحالية في ما إذا كان الجناة قد أخفوا الكأس في القبو من أجل التخطيط لإخراجها لاحقا.

وسبق أن وعد رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة اليد فرانك بومان نادي فوكسه برلين بكأس جديدة. ورد هانينغ على هذا المقترح: "لم يعد الأمر ضروريا، لقد تم إلغاء الطلب"