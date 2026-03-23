فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي مع برشلونة

نجح المدرب الألماني هانسي فليك في ملامسة المجد التاريخي لنادي برشلونة، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوزه الـ15 على التوالي في "الليغا" على ملعبه هذا الموسم، ليعادل بذلك الرقم القياسي الصامد منذ عهد بيب غوارديولا في موسم 2010-2011.

وتغلب برشلونة بهدف نظيف على رايو فاليكانو الأحد، رافعا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول. متفوقا بـ7 نقاط على ريال مدريد.

فليك يعادل رقم غوارديولا القياسي

لم تمنع أعمال البناء وتغيير الملاعب رجال فليك من فرض سيطرتهم المطلقة، حيث توزعت الانتصارات الـ15 بين ثلاثة ملاعب:

ملعب يوهان كرويف: شهد الانطلاقة القوية بانتصارات عريضة على فالنسيا وخيتافي.

الجبل السحري (مونتجويك): استمرت فيه السلسلة بصلابة أمام منافسين أشداء مثل ريال سوسيداد وجيرونا.

الكامب نو الجديد: احتضن العودة المظفرة والانتصارات الكاسحة، وآخرها الفوز الثمين على رايو فاليكانو.

لغة الأرقام: تفوق كاسح

تجاوز فريق فليك مجرد حصد النقاط إلى تقديم كرة قدم هجومية مرعبة، حيث سجل الفريق 47 هدفاً (بمعدل 3.13 هدفاً في المباراة)، بينما لم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، مما يعكس التوازن المثالي بين الضغط العالي والصلابة الدفاعية.

موعد مع الانفراد بالرقم القياسي

ستكون جماهير البلوغرانا على موعد مع التاريخ يوم 11 أبريل/نيسان المقبل، عندما يستضيف برشلونة جار اللدود إسبانيول في "ديربي كتالونيا".

وفي حال الفوز، سينفرد فليك بالرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات على أرضه في موسم واحد في تاريخ النادي ليتخطى رسمياً إنجاز غوارديولا.