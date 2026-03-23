"أعرف بديل ديشامب".. رئيس الاتحاد الفرنسي يُشعل التوقعات بابتسامة غامضة

أقر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو بمعرفته هوية المدرب المقبل لمنتخب فرنسا الذي سيخلف المدرب ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو .

ورد ديالو على سؤال الصحيفة "هل تعرف اسم المدرب المقبل؟" بالقول "نعم، أعرف اسمه" من دون أن يكشف عنه.

وعندما أعادت لو فيغارو سؤاله لمعرفة ما إذا كان هذا المدرب هو زين الدين زيدان، المرشح الأوفر حظا لخلافة المدرب ديدييه ديشامب الموجود في منصبه منذ عام 2012، تهرب ديالو مبتسما "أدعوكم للقاء بنا بعد كأس العالم" متمسكا برغبته في الإعلان عن هوية المدرب الجديد بعد المونديال.

وكشف ديالو أنه تلقى "أقل من خمس طلبات، كلها فرنسية" للمنصب، لكنه رسم الملامح الأساسية للمدرب المرتقب، الذي سيكلف "قيادة أحد أكبر المنتخبات في العالم".

وقال رئيس الاتحاد "يجب أن يمتلك المرشح مواصفات متعددة وأن يحظى أيضا بقبول الفرنسيين، لأن منتخب فرنسا لكرة القدم هو منتخبهم. يجب أن تبنى علاقة بين المدرب والفرنسيين. نجح المدرب ديدييه ديشامب في ذلك خلال ولايته الممتدة لـ 14 عاما. وعلى خلفه أن يحقق هذا الأمر أيضا".

ويتوجّه المدرب ديدييه ديشامب ولاعبوه الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين، الأولى ضد البرازيل في 26 مارس/آذار، والثانية أمام كولومبيا في 29 مارس/آذار.

كما يخوض المنتخب مباراتين وديتين في فرنسا، في 4 يونيو/حزيران في نانت أمام ساحل العاج، وفي 8 يونيو/حزيران في ليل أمام منافس سيحدد لاحقا.

وبين هذين الموعدين، سيعلن المدرب ديدييه ديشامب قائمة اللاعبين المشاركين مع فرنسا في مونديال 2026 في 13 مايو/أيار. ويواجه "الزرق" في دور المجموعات كلا من السنغال، ثم منتخبا من المتأهلين عبر الملحق العالمي، وأخيرا النرويج.