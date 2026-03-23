الإصابة تحرم المنتخب السعودي من قائده قبل مواجهة مصر الودية

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم استبعاد قائده سالم الدوسري (34 عاما) من المعسكر الحالي في مدينة جدة، بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "إكس" بيانا جاء فيه: "استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد اللاعب سالم الدوسري من معسكر الأخضر المقام حاليا في جدة، وذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب".

وأضاف بيان المنتخب أن الاستبعاد جاء بعد تقرير طبي مفصل أرسله ناديه الهلال، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب على موضع إصابته في الركبة.

وأكد البيان: "عقب وصول اللاعب إلى مقر معسكر الأخضر في جدة مساء اليوم الأحد، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب فحوصات سريرية، إلى جانب الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي".

وختم بيان الأخضر: "أكدت جميع التقارير حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، مما استدعى استبعاده من المعسكر لعدم جاهزيته".

وبذلك يغيب سالم الدوسري عن مباراتي المنتخب السعودي ضد مصر، يوم 27 مارس/آذار الجاري، في جدة، وصربيا، يوم 31 من الشهر نفسه، في بلغراد.

يذكر أن هذه هي أول مباراة تجمع بين منتخبي مصر والسعودية، منذ المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز "الأخضر" 2-1.

ولن يكون سالم الدوسري أول النجوم الغائبين عن الموقعة العربية المنتظرة، حيث سبقه محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، في ظل معاناته من إصابة تعرض لها خلال مواجهة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ولعب الدوسري 105 مباريات بقميص المنتخب، أحرز خلالها 25 هدفا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين عامي 2022 و2025.