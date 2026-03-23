بالفيديو.. ديباي يثير ضجة في البرازيل بسبب مكالمة هاتفية

خطف الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب كورينثيانز الأضواء خلال مباراة فريقه ضد فلامينغو في الدوري البرازيلي، بتصرف مخالف للقوانين المحلية.

واستبدل ديباي (32 عاما) في الدقيقة الـ22 من الشوط الأول بسبب آلام في فخذه الأيمن، فذهب إلى غرف تبديل الملابس وبعد أن استحم عاد إلى مقاعد البدلاء، ورصد حينها وهو يجري مكالمة عبر هاتفه المحمول.

ديباي يثير الجدل في البرازيل

وذكرت شبكة غلوبو (Globo) البرازيلية أن تصرف ديباي يعد محظورا وفق لوائح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ما دفع الجهاز الفني للفريق إلى توبيخه، وهو ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحظر قوانين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بوضوح استخدام الهواتف الذكية على دكة البدلاء وتنص على أنه "لا يسمح للاعبين بما في ذلك البدلاء أو المستبدلون أو المطرودون باستخدام أي أجهزة إلكترونية أو أنظمة اتصال، إلا إذا سمح باستخدام نظام إلكتروني للأداء والمراقبة".

وبعد نهاية المباراة استعان ديباي بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح ما حدث.

وكتب ديباي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "للتوضيح فقط، اللحظة التي استخدمت فيها الهاتف كانت فقط للتواصل مع الفريق الطبي في هولندا".

وأضاف الدولي الهولندي "عدت إلى الملعب لدعم وتشجيع الفريق رغم أنه كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب الإصابة".

وختم ديباي "أنا أيضا منزعج من نتيجة المباراة. سنواصل العمل من أجل أيام أفضل. إلى اللقاء".

وانتهت مباراة كورينثيانز وفلامينغو التي جرت على ملعب نيو كيميكا أرينا ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرازيلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذا التعادل وصل كورينثيانز إلى 7 مباريات متتالية دون تحقيق أي انتصار وفق الشبكة ذاتها، إذ كان آخر فوز له قد تحقق يوم 19 فبراير/شباط الماضي عندما تغلب على أتلتيكو بارانينسي بهدف نظيف.

أما ديباي فقد تم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب الهولندي في فترة التوقف الدولي، وفيها سيخوض "الطواحين" مباراتين وديتين ضد النرويج والإكوادور استعدادا لكأس العالم.

راتب ضخم لديباي

وخاض ديباي 12 مباراة مع كورينثيانز في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، ساهم خلالها بهدفين فقط (سجل 1 وصنع مثله) وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) الشهير.

ويتعرض ديباي لكثير من الانتقادات بسبب تلك الأرقام الهزيلة، إضافة إلى الضجة المثارة بشأن راتبه السنوي الضخم حيث يتقاضى 13 مليون يورو (نحو 14.1 مليون دولار) وسط صعوبات مالية يعاني منها كورينثيانز الذي يدين للاعبه الهولندي بحوالي 5 ملايين يوروهات (نحو 5.4 مليون دولار).