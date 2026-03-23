أول فريق أوروبي يضمن التأهل إلى دوري الأبطال 2026-2027

ضمن نادي برشلونة الإسباني حضوره في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بغض النظر عن مسيرته في النسخة الحالية من البطولة، ليصبح أول فريق يحجز بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة.

عاد الفريق الكتالوني ليحصد النقاط الثلاث في الدوري الإسباني بعد فوزه يوم الأحد على رايو فايكانو بهدف وحيد سجله اللاعب رونالد أراوخو إثر ركلة ركنية، ما أبقاه في صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يملك 69 نقطة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بنتيجة 3-2.

كما حقق فياريال فوزا جديدا بنتيجة 3-1 على ريال سوسيداد، في حين خسر ريال بيتيس 2-1 أمام أتلتيك بيلباو، ليواصل سلسلة من خمس مباريات متتالية دون انتصار.

هذا التوازن في النتائج، إلى جانب فوز برشلونة، يضمن للفريق الكتالوني إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، إذ أن فارق النقاط بينه وبين بيتيس صاحب المركز الرابع يبلغ (29 نقطة) أي أكبر من النقاط المتبقية (27 نقطة) لغاية نهاية الليغا.

بهذا الشكل، يصبح برشلونة أول فريق مؤكد مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، كما ستكون مشاركته في البطولة الأوروبية الأهم للأندية للمرة الـ37 في تاريخه، والـ23 على التوالي منذ موسم 2004-2005.

يُذكر أن فريق المدرب هانسي فليك تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد 7-2 في مباراة العودة لدور الـ16، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك.

وإذا تجاوز أتلتيكو مدريد في الدور المقبل، سيكون خصم برشلونة في نصف النهائي الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.