حنبعل المجبري يربك حسابات منتخب تونس في كندا

Soccer Football - Premier League - Burnley v AFC Bournemouth - Turf Moor, Burnley, Britain - March 14, 2026 Burnley's Hannibal Mejbri in action with AFC Bournemouth's Ryan Christie REUTERS/Peter Powell
حنبعل المجبري محترف بيرنلي الإنجليزي وأحد أعمدة المنتخب التونسي (رويترز)
Published On 23/3/2026

أعلن نادي بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبه التونسي حنبعل المجبري تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما سيبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده في الفترة القادمة.

وقال مدرب بيرنلي سكوت باركر خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أنه أصيب بالتواء في عضلات الفخذ الخلفية (تعرض له خلال لقاء فولهام). الأمر محبط".

وسقط المجبري في الدقيقة 18 من مباراة فريقه أمام فولهام يوم السبت الماضي ضمن الجولة 31 قبل أن يطلب اللاعب التغيير.

وانتهت المباراة بخسارة بيرنلي بنتيجة 3-1 ليزداد موقفه تأزما بعد أن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

وأضاف باركر أن الإصابة ستفرض على المجبري (23 عاما) البقاء في إنجلترا لتلقي العلاج والمتابعة قبل تحديد موعد عودته للملاعب.

وتوجه المنتخب التونسي اليوم إلى تورنتو الكندية لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي هايتي وكندا الأسبوع المقبل في إطار تحضيراته لكأس العالم.

ويعد المجبري أحد العناصر الأساسية في تشكيلة تونس، وغيابه يمثل تحديا كبيرا لمنتخب بلاده في المباريات المقبلة.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السادسة، بالنهائيات المقامة في أمريكا الشمالية، والتي تضم اليابان وهولندا ومنتخبا سيتم تحديده لاحقا بعد حسم مباريات الملحق العالمي.

المصدر: الجزيرة + رويترز

