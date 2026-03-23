لاعبان من البريميرليغ يتدخلان لإنهاء اعتداء في لندن

تعرض لاعبان من نادي برينتفورد الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجروح طفيفة بعد تدخلهما لمساعدة رجل يُزعم أنه تعرض لاعتداء عنصري في جنوب غرب لندن.

وفقا لتقارير صحيفة "تلغراف" البريطانية، كان اللاعبان في طريق العودة إلى منزليهما بعد التعادل السلبي أمام ليدز يونايتد يوم السبت، عندما شاهدا الاعتداء على الرجل في منطقة ريتشموند حوالي الساعة الثانية صباحا.

وقد ساعد اللاعبان، اللذان لم تُكشف هويتهما، على تهدئة الموقف حتى وصول الشرطة. ولم تُسجل أي إصابات تستدعي علاجا إضافيا، وكان اللاعبان بصحة جيدة يوم الأحد، رغم أن الشهود أكدوا أنهما كانا مغطيين بالدماء بعد التدخل.

وقالت متحدثة باسم شرطة متروبوليتان: "حضرت الشرطة بعد تلقي تقرير عن اعتداء في شارع كوينز، ريتشموند حوالي الساعة 02:00 صباح الأحد 22 مارس/آذار. تواصل الضباط مع الضحية. التحقيق مستمر ولم تُسجل أي اعتقالات حتى الآن".

يُذكر أن مباراة التعادل ضد ليدز كانت الأخيرة قبل التوقف الدولي، ما سمح لبعض لاعبي برينتفورد بالسفر بشكل مستقل للعودة من ملعب إيلاند رود.

ويحتل فريق برينتفورد حاليا المركز السابع خلف ليفربول بثلاث نقاط ونقطتين خلف تشيلسي في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز مذهل بالنظر إلى توقعات البداية التي كانت تشير إلى إمكانية هبوط الفريق.