بعد تعثر الاتحاد.. متى فقد الأبطال السابقون لقب الدوري السعودي؟

خسر الاتحاد بشكل نهائي قاطع حملته للحفاظ على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك قبل ثماني جولات على النهاية، بعد سقوطه أمام الرياض بنتيجة 1-3، ولا آمال بالطبع في اللقب لمن هم دون المركز السادس الذي يحتله الاتحاد.

وذلك لا يعني أن أصحاب المقاعد الخمسة الأولى مرشحون للقب، فالتعاون سيسقط بعد أول انتصار للنصر من القائمة على الفور؛ لكن الأربعة الذين يسبقونه بينهم فارق لا يزيد على سبع نقاط ولا يقل عن أربع، وهذه حالة خاصة استثنائية قبل الربع الأخير من المسابقة.

خروج مبكر للاتحاد

صحيح أن الاتحاد خرج بشكل قاطع قبل الجولات الثماني الأخيرة التي تمثل نحو الربع المتبقي من الموسم الكروي لدوري روشن السعودي 2025/2026، لكنها ليست الرحلة الأسوأ للاتحاد في الدفاع عن لقبه حتى الآن بين ثلاثة مواسم.

وانقطعت آمال الاتحاد في الموسم 2023/2024 بشكل تام قبل تسع جولات من النهاية، بعد خسارته ديربي البحر أمام الأهلي بهدف فراس البريكان.

وفاز الهلال بطل تلك النسخة على الأخدود بنتيجة 3-صفر ضمن الجولة الـ 26، ليزيد من الفارق المتسع بينهما (كان قبل ذلك 25 نقطة)، ثم تواصل الاتساع حتى بلغ في نهاية الموسم 42 نقطة تفصل بين البطل وحامل اللقب، وذلك أكبر فارق سلبي يعرفه الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد صاحب أكبر فارق عن البطل بين الفرق المدافعة عن لقبها، لكنه بالنسبة والتناسب إلى النقاط المتاحة في الموسم، لم يفصل بينه وبين البطل سوى نحو 41% من النقاط المتاحة في الموسم.

ورغم ارتفاع تلك النسبة، فإن لدى الفتح نسبة فارقة أكبر خلال رحلته للدفاع عن لقبه موسم 2013/2014 أمام البطل النصر، بلغت 47% من النقاط المتاحة في الموسم، وتبلغ بعدد النقاط 37 نقطة.

معاناة الفتح والنصر

وسقط لواء الفتح في الدفاع عن اللقب قبل ثماني جولات من النهاية، لكنها تمثل ما يقرب من ثلث الموسم البالغ 26 جولة.

إعلان

كان الفارق بين الفتح والنصر 24 نقطة قبل تسع جولات من النهاية، وذلك فارق لم يكن يحمل أي وعيد للمنافسين الحقيقيين لبطولة الموسم 2014، حتى لو كان بين المواجهات التسع الأخيرة مواجهة أمام النصر المتصدر برصيد 45 نقطة.

وخسر الفتح من العروبة قبل ثماني جولات من النهاية، فتبخر ما تبقى من الآمال في إحداث الفتح مفاجأة أخرى.

في موسم 2015/2016، كان الفارق بين النصر حامل اللقب والأهلي الذي توج لاحقا ببطولة الموسم نحو 15 نقطة قبل الجولات الثماني الأخيرة؛ لكنه تضاعف تماما بعد الجولات الأخيرة إلى 31 نقطة.

ويقترب ذلك الفارق النقطي بينهما من 40% من النقاط المتاحة في الموسم، فأصبح النصر ثالثا في أسوأ فارق لحامل اللقب مع البطل، بنسبة النقاط المتاحة في الموسم.

صراع النفس الأخير

حصل فارق مقداره نقطة فقط، منعت حامل اللقب من الحفاظ على لقبه مرتين، وأصبح الأهلي أول فريق يخسر لقبه بسبب نقطة واحدة موسم 2016/2017 لصالح الهلال، وتكرر الأمر نفسه للهلال مع النصر في البطولة الاستثنائية 2018/2019.

وأسقط البطل منافسه حامل اللقب في مواجهة مباشرة موسم 2022/2023، وكان الاتحاد يتفوق على الهلال بفارق 10 نقاط قبل الجولات الأربع الأخيرة.

ولم يكن شيئا يبعث الأمل في نفوس الهلاليين سوى مواجهتهم أمام الاتحاد، الأولى في المباريات الأربع الأخيرة، وسعى الهلاليون إلى تقليص الفارق إلى سبع نقاط، لكن الاتحاد تقدم بهدفين في نصف الساعة الأولى من المباراة، ولم تكف عودة الهلال بالتعادل 2-2 في الإطاحة به خلال رحلته في الحفاظ على لقبه.