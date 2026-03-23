إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية في الملحق النهائي لكأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بين منتخبي إيطاليا وإيرلندا الشمالية، المقررة يوم الخميس القادم.

موعد مباراة إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية

تقام مباراة إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية يوم الخميس المقبل (26 مارس/آذار) على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء (22:45) بتوقيت قطر والسعودية، (21:45) بتوقيت مصر و(20:45) بتوقيت إيطاليا تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية

beIN SPORTS 1

وتعود إيطاليا إلى بيرغامو بعد أن شهد هذا الملعب أول ظهور لرينو غاتوزو على مقعد القيادة الفنية، حينما فازت إيطاليا على إستونيا بخماسية نظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

تغطية شاملة للمباراة من الجزيرة نت

يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

تصريحات غاتوزو مدرب إيطاليا

قال غاتوزو بعد إجراء القرعة:

"نحن نحمل مسؤولية كبيرة، وسنفعل كل ما في وسعنا للتأهل إلى كأس العالم"

تاريخ مواجهات إيطاليا وإيرلندا الشمالية

إيطاليا لم تخسر في بيرغامو من قبل، حيث سجلت في أربع مباريات سابقة على أرضها:

انتصرت في مباراتين بخماسية نظيفة، وتعادلت في مباراتين بنتيجة 1-1.

على الصعيد العام، التقى الأزوري بإيرلندا الشمالية 11 مرة، محققا 7 انتصارات، 3 تعادلات، وهزيمة واحدة فقط، وكانت بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 1958 في بلفاست، حين انتهت المباراة 2-1، مما حرمه من المشاركة في مونديال السويد.

أحدث لقاء بين الفريقين كان في تصفيات مونديال قطر 2022 وانتهى بالتعادل السلبي في بلفاست، مما أوجب على إيطاليا خوض الملحق بعد ذلك.