بالفيديو.. آسفي يتقدم في الكونفدرالية على حساب الوداد وتأهل الزمالك واتحاد العاصمة

تقدم أولمبيك آسفي ‌إلى الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رغم تعادله المثير 2-2 مع 10 لاعبين من مضيفه ⁠الوداد في مواجهة مغربية خالصة، كما ⁠تأهل اتحاد العاصمة والزمالك اليوم الأحد.

واستفاد آسفي من التعادل 1-1 على ملعبه في مباراة الذهاب، ليتأهل بفارق الهدف الاعتباري بعدما سجل هدفين في ملعب مضيفه الوداد.

وتلقى الوداد ضربة كبيرة بطرد الحارس المهدي بن عبيد في الدقيقة 26 ⁠بعد تدخله على عماد خنوس المنطلق نحو المرمى.

واستغل آسفي النقص العددي وتقدم في الدقيقة 40 من ركلة جزاء سجلها سفيان المودن، بعدما احتسبت الركلة عقب تدخل الحارس البديل عبد العالي المحمدي على خنوس.

وكاد الوداد أن يتعادل في الدقيقة 42 بضربة رأس من ⁠أيمن الوافي قبل أن يسجل محمد الرايحي هدفا لم يحتسب بداعي التسلل.

لكن محمد مفيد أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول البديل حكيم زياش مباغتة مرمى آسفي بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 48 لكنها علت العارضة. وأهدر الوداد فرصة خطيرة في الدقيقة 63 بعدما تصدى الحارس لتسديدة وليد الصبار.

وبدا أن المباراة ستمتد لشوطين إضافيين، إلا أن موسى كوني سجل هدف ضمان ‌التأهل لآسفي في الوقت بدل الضائع بتسديدة بعد هجمة مرتدة.

وأدرك زياش التعادل بعدها بلحظات من ركلة حرة لكن هدفه لم يكن كافيا لتقدم الوداد.

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري

في نفس التوقيت، فاز اتحاد العاصمة 1-صفر على ضيفه مانياما القادم من الكونجو الديمقراطية، ليتقدم للدور التالي بعدما عوض خسارته 2-1 في مباراة الذهاب.

وبعد عدة محاولات، نجح اتحاد العاصمة في الدقيقة 37 من تسجيل الهدف الأول وترجمة السيطرة عن طريق إبراهيم بن زازة الذي تابع كرة مرتدة بعد تسديدة من حسام الدين غشة.

ومع بداية الشوط الثاني، وبعد مرور ست دقائق سدد أحمد خالدي بقوة من عند حافة منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 59، كان ⁠المدافع حسين دهيري قريبا من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعدما أطلق ضربة رأس ارتدت من العارضة ⁠قبل أن تعود الكرة له مجددا ليسدد بقوة لكن دفاع مانياما أبعد الكرة من على خط المرمى.

وتلقى كي مواندا لاعب مانيما، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بعد التدخل العنيف على لاعب اتحاد العاصمة البديل درامان كاماجاتي.

فوز مثير للزمالك المصري

في وقت سابق، فاز الزمالك 2-1 على ضيفه أوتوهو، بعد إثارة في الدقائق الأخيرة ⁠عقب طرد الحارس محمد صبحي والاستعانة بالمهاجم سيف الدين الجزيري لحماية مرمى صاحب الأرض اليوم الأحد.

وتفوق الزمالك بنتيجة 3-2 على مضيفه القادم من الكونجو في مجموع مباراتي دور الثمانية، بعد التعادل 1-1 ⁠في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وفرض الزمالك، الفائز باللقب مرتين، سيطرته مبكرا وسجل المدافع حسام ⁠عبد المجيد هدف التقدم بضربة رأس متقنة في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية نفذها المخضرم عبد الله السعيد (40 عاما).

وسريعا أضاف صاحب الأرض الهدف الثاني بعدها بست دقائق عن طريق عدي الدباغ، الذي تابع كرة مرتدة بعد تسديدة أخرى من صانع اللعب السعيد.

وأهدر الزمالك فرصة الهدف الثالث بغرابة شديدة، بعدما سدد محمود بنتايك في العارضة قبل ‌سبع دقائق من الاستراحة، لترتد الكرة لزميله الدباغ الذي سدد في القائم الأيمن.

وقلص أوتوهو الفارق في الدقيقة 83 عبر جريس مافونجو، قبل أن يعتدي الحارس صبحي على لاعب من الفريق الزائر، ليتعرض للطرد بعد مراجعة الفيديو.

ومع نفاد التغييرات للزمالك، ارتدى المهاجم الجزيري قميصا مختلفا ‌ليعود ‌لحراسة المرمى في الدقائق الأخيرة المتبقية التي شهدت محاولات عشوائية من لاعبي أوتوهو أملا في تسجيل هدف التعادل، الذي كان سيضمن لهم التقدم للدور التالي، من تسديدة من مدى بعيد.