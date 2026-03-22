أطول عقد بتاريخ كرة القدم.. ناد إنجليزي يستأجر ملعبه لمدة 999 عاما

بينما تصارع الأندية اللندية لتأمين تراخيص بناء أو تجديد ملاعبها وسط غابة من التعقيدات العقارية، حقق نادي ميلوول، الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية، انتصاراً إدارياً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، من خلال اتفاقية استئجار لملعب "ذا دنّ" تمتد حتى عام 3025.

وبموجب هذا الاتفاق التاريخي مع مجلس "لويشام" المحلي، سيحتفظ النادي الواقع في جنوب شرق لندن بحق انتفاع الملعب حتى عام 3025، مما يضع حداً لعقود من التكهنات حول مستقبل المنشأة الرياضية في ظل الصراعات العقارية المحتدمة بالعاصمة البريطانية.

أبعاد مجتمعية وطموح رياضي

لم تقتصر الاتفاقية على الجانب الرياضي فحسب، بل منحت النادي ضوءاً أخضر لتوسيع نطاق "مؤسسة ميلوول المجتمعية"، وهي الذراع الخيرية للنادي، للوصول إلى شريحة أوسع من سكان المنطقة وتطوير البنية التحتية المحيطة بالملعب.

وفي تصريح عكس حجم الإنجاز، وصف رئيس النادي، جيمس بيريلسون، هذه الخطوة بأنها "لحظة محورية" ستغير مسار النادي ومؤسسته المجتمعية للأجيال القادمة.

توقيت ذهبي

يأتي هذا الاستقرار الإداري غير المسبوق في وقت يعيش فيه الفريق انتعاشة فنية لافتة؛ حيث يحتل ميلوول حالياً المركز الرابع في دوري البطولة الإنجليزية (Championship)، مما يضعه في قلب المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مباريات "الملحق"، وهو الحلم الذي يراود جماهير النادي منذ آخر ظهور لهم في الأضواء عام 1990.

الجدير بالذكر أن ملحق "ذا دين" الجديد، الذي افتتح عام 1993 كبديل للملعب القديم لأسباب تتعلق بالسلامة، سيصبح الآن شاهداً على رحلة النادي لقرون قادمة، في سابقة قد تلهم أندية لندنية أخرى لتأمين مستقبلها بعقود طويلة الأمد.