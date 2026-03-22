إيفلوف يهزم ميرفي بقرار الأغلبية ويقترب من نزال لقب وزن الريشة

تغلب الروسي موفسار إيفلوف على خصم نقطة بسبب ارتكاب مخالفة ليفوز بقرار أغلبية الحكام على ليروي ميرفي في نزال الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي) الذي أقيم بينهما أمس السبت في ملعب أو 2 أرينا، ليحجز على الأرجح مقعده في نزال على اللقب ضد بطل وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي في مباراته المقبلة.

ومع وضع المقاتلين سجلهما الخالي من الهزائم على المحك لتحديد من سيواجه الأسترالي فولكانوفسكي (37 عاما) على الحزام، تحولت المباراة إلى صراع مثير بين أسلوب المقاتلين.

وحاول إيفلوف -الشهير بمهاراته في المصارعة- إظهار مهاراته في الضربات بينما أظهر ميرفي أداء دفاعيا رائعا على الأرض.

وتفادى ميرفي هجمات منافسه الروسي المخيفة في أول جولتين من خمس جولات عبر توجيه عدة لكمات بيده اليمنى لإبعاده عنه، واستغل إيفلوف الفرصة لإطلاق بعض الضربات الدائرية الخطيرة التي أضافها إلى أسلحته منذ مباراته الأخيرة خلال فوزه على الأمريكي ألجامين سترلينغ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتمكن إيفلوف أخيرا من نقل القتال إلى الأرض في بداية الجولة الثالثة، لكن ميرفي سرعان ما عاد للوقوف، وأطلق ركلة خلفية دائرية بعد ذلك بوقت قصير.

ومع ذلك، كان منافسه الأقوى في نهاية الجولة بضربة قوية بيده اليمنى، تبعها بسلسلة من الضربات.

وتوقف زخمه إلى حد ما عندما وجه ركلة ثانية إلى فخذ ميرفي في بداية الجولة الرابعة، ليخصم الحكم مارك غودارد نقطة من إيفلوف بسبب هذه المخالفة.

وعقب الخصم زاد إيفلوف من هجماته المستنزفة للطاقة في الجولة الخامسة والأخيرة سعيا وراء إنهاء النزال، لكن ميرفي تمكن مرة أخرى من الوقوف على قدميه بسهولة نسبية.

ورغم أنه لم يهدد حقا بالسيطرة على منافسه على الأرض، إلا أن ذلك كان كافيا لإيفلوف (32 عاما) بعدما منحه اثنان من الحكام الفوز 48-46 في النتيجة، بينما قرر الثالث التعادل 47-47 بعد وضع خصم النقطة في الاعتبار.