كافو يشعل الجدل باستبعاد ميسي ورونالدو من لقب أفضل لاعب بالقرن الـ21

أثار النجم البرازيلي السابق كافو جدلا واسعا بتصريحات لافتة، قال فيها إن مواطنه "نيمار يتفوق على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو".

وجاءت تصريحات كافو خلال ظهوره ضيفا على أحد البرامج الحوارية البرازيلية، حيث طلب منه تحديد أفضل لاعب في القرن الحالي (القرن الـ21)، ليؤكد أن نيمار يمتلك مهارات فردية استثنائية تجعله -من وجهة نظره- الأكثر تفوقا عاى باقي النجوم.

وانتشرت تصريحات الظهير الأيمن السابق لمنتخب البرازيل وناديي روما وميلان بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين كبير في ردود الفعل بين مؤيدين يرون في نيمار موهبة فريدة، ومعارضين يستندون إلى الأرقام والإنجازات التي حققها ميسي ورونالدو على مدار مسيرتيهما.

ويعد الجدل حول أفضل لاعب في العصر الحديث من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش في عالم كرة القدم، خاصة في ظل التنافس التاريخي الذي جمع بين ميسي ورونالدو، وهيمنة كل منهما على الجوائز الفردية خلال العقدين الأخيرين.