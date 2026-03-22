قمصان منتخبات كأس العالم 2026.. تصاميم جديدة وعودة اللمسة التاريخية

كشفت ثاني أكبر شركة للملابس الرياضية في العالم عن القمصان البديلة "اللون الثاني" للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، في خطوة أعادت من خلالها الشعار الكلاسيكي "الورقة الثلاثية" إلى الواجهة، بعد غياب دام 36 عاما عن نهائيات كأس العالم.

وتتميز التصاميم الجديدة بمزجها بين الطابع الرياضي والموضة، مع استلهام عناصرها من ثقافات وهوية كل دولة، في محاولة لربط القميص ببيئته الاجتماعية والتاريخية.

تصاميم تعكس الهوية الوطنية

اعتمدت الشركة في قمصانها الجديدة على سرد بصري يعكس خصوصية كل بلد، إذ جاء قميص منتخب الأرجنتين لكرة القدم باللون الأسود مع نقوش زرقاء مستوحاة من الطبيعة، في إشارة إلى نسخة عام 2006.

واستلهم تصميم منتخب بلجيكا لكرة القدم أعمال الفنان رينيه ماغريت، مع ألوان جريئة ولمسات فنية.

ويجسد قميص منتخب كولومبيا لكرة القدم تنوع الطبيعة بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

أما منتخب اليابان لكرة القدم، فقدم أحد أبرز التصاميم بخطوط متعددة الألوان ترمز للاعبين والجماهير.

كما استوحت تصاميم منتخبات أخرى عناصرها من التراث المحلي، مثل:

الزخارف المعمارية في قميص منتخب المكسيك لكرة القدم.

الكثبان الرملية في قميص منتخب قطر لكرة القدم.

الأزياء التقليدية في قميص منتخب السعودية لكرة القدم.

قميص محاربو الجزائر.. الأخضر الجذاب.

ظهور لافت للمنتخبات الصاعدة

حظي قميص منتخب كوراساو لكرة القدم باهتمام واسع، خاصة مع مشاركته الأولى في كأس العالم، حيث جاء بتصميم ملون مستوحى من مدينة ويليمستاد، المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي.

مزيج بين الماضي والحاضر

وفي إطار الاحتفاء بالتاريخ، قدمت أديداس تصاميم ذات طابع كلاسيكي، من بينها قميص منتخب ألمانيا لكرة القدم المستوحى من ملابس التدريب.

قميص منتخب إيطاليا لكرة القدم بطابع أنيق مستلهم من الأزياء التقليدية.

قميص منتخب إسبانيا العريق.

تسعى الشركة من خلال هذه المجموعة إلى تقديم قمصان تتجاوز حدود الملاعب، لتصبح جزءا من الأزياء اليومية، وهو توجه متزايد في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

تعكس قمصان مونديال عام 2026 توجها جديدا يجمع بين الهوية الثقافية والابتكار، مع عودة عناصر كلاسيكية، ما يمنح البطولة بعدا بصريا مميزا قبل انطلاقها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.