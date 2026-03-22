قائمة منتخب مصر: غياب صلاح وظهور وجه جديد من "الليغا"

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق المختارة لمعسكر مارس/آذار والذي ينطلق 22 مارس/آذار ويتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس/آذار الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح قائد الفراعنة للإصابة وكذلك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مع ظهور أول لمحمد عبدالمنعم بعد تعافيه من الإصابة وهيثم حسن المحترف بالدوري الإسباني.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد أن القائمة ضمت كلاً من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى ومعهم محمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيغيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى ومصطفى محمد وناصر منسي.