"الأفضل في العالم" وعودة رودري أبرز ملامح قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة مصر وصربيا

حصل حارس مرمى برشلونة خوان غارسيا على أول استدعاء له لمنتخب إسبانيا، وعاد لاعب وسط مانشستر سيتي رودري إلى التشكيلة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، لخوض مباراتين وديتين ضد صربيا ومصر هذا الشهر استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

وعلق مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، على ضم غارسيا بأنه "الأفضل في العالم" حسب الصحافة الإسبانية.

وتلقى مدافع أرسنال كريستيان موسكيرا وأندير بارينيتشيا لاعب ريال سوسيداد وفيكتور مونيوز لاعب أوساسونا أول استدعاء لهم ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي التي ضمت 27 لاعبا.

وحافظ غارسيا (24 عاما)، على شباكه في 11 مباراة من أصل 22 مباراة في الدوري الإسباني.

وعاد رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2024، للتشكيلة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول بعد غيابه عن معسكر نوفمبر/تشرين

الثاني.

ولم يشارك لاعب الوسط (29 عاما) إلا في ثلاث مباريات دولية منذ فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024 بسبب إصابة في الركبة.

كما تم اختيار لاعبي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز ضمن التشكيلة، في حين غاب فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان بسبب

الإصابة.

وتستضيف إسبانيا كلاً من صربيا في 27 مارس/آذار ومصر في 31 مارس/آذار، وذلك بعد إلغاء مباراة "فايناليسيما" ضد الأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا في الدوحة بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وتقع إسبانيا في المجموعة الثامنة في كأس العالم مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.

وفيما يلي تشكيلة منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو، خوان غارسيا

المدافعون: ماركوس يورينتي، بيدرو بورو، إيمريك لابورت، باو كوبارسي، دين هاوسن، كريستيان موسكيرا، مارك كوكوريا، أليخاندرو غريمالدو.

لاعبو الوسط: رودري، مارتن زوبيميندي، بيدري، كارلوس سولير، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: يريمي بينو، أليكس باينا، أندير بارينيتشيا، فيكتور مونيوز، ميكل أويارزابال، فيران توريس، بورخا إغليسياس، لامين

يامال.