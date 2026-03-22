المنتخب السعودي يدشن معسكر جدة لمونديال 2026 وقمة عربية مرتقبة أمام مصر
يدشن المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الأحد معسكره الإعدادي في مدينة جدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحضير لنهائيات كأس العالم 2026.
ويتضمن البرنامج الإعدادي معسكرا محليا وآخر خارجيا في صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس/آذر الجاري، حيث يستضيف "الأخضر" نظيره المصري وديا يوم 27 مارس/آذار على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل المغادرة إلى العاصمة بلجراد في 28 مارس لمواجهة منتخب صربيا وديا في 31 من الشهر ذاته.
تبدأ التدريبات بحصة مسائية مغلقة على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بموازاة معسكر آخر للمنتخب الوطني يقام في التوقيت نفسه تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار وقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو.
وتأتي هذه التحضيرات المكثفة لرفع جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار المونديال، حيث يلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة القوية التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.
يسعى الجهاز الفني من خلال هاتين المواجهتين القويتين أمام مصر وصربيا إلى اختبار الخيارات الفنية والوقوف على مستويات اللاعبين قبل الاستحقاق العالمي الكبير.
وتعد مواجهة مصر في جدة اختبارا جماهيريا وفنيا من الطراز الرفيع، بينما تمثل مباراة صربيا فرصة للتأقلم مع الأجواء الأوروبية ومواجهة مدارس كروية مختلفة، مما يعزز من فرص الأخضر في تقديم صورة مشرفة تليق بكرة القدم السعودية في كأس العالم 2026.