المغربي طالبي يسهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (فيديو)

نجح النجم المغربي الصاعد، شمس الدين طالبي، في قيادة فريقه سندرلاند لتحقيق انتصار ثمين ومثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتصارين متتاليين في الدوري، سقط نيوكاسل على الرغم من تقدمه بهدف أنتوني غوردون، إثر خطأ فادح من المدافع لوك أوراين بتمرير كرة إلى المهاجم الألماني نيك فولتماده الذي لعبها ناحية غوردون ليضعها في المرمى (10).

لكن طالبي أدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة إثر ركنية وصلت نحو الإيرلندي الشمالي تراي هيوم سددها وتابعها السنغالي حبيب ديارا نحو المرمى، فتصدى لها المدافع دان بيرن وارتدت إلى المغربي الذي تابعها في المرمى (57).

وهذا هو الهدف الرابع لابن الـ20 عاما في الدوري الإنجليزي، في مباراته الـ23 مع سندرلاند.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اقتنص الهولندي براين بروبي الفوز للضيوف إثر عرضية من البديل الفرنسي إنزو لو فيه (90).

ورفع سندرلاند بفوزه الأول بعد خسارتين، رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ11، متقدما بنقطة على نيوكاسل.

وتأتي خسارة نيوكاسل بعد الخسارة الفادحة أمام برشلونة الإسباني 2-7 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما خروجه من ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا على يد مانشستر سيتي (1-3).