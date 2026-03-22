المغربي السكتيوي يخلف كيروش في تدريب منتخب عمان

⁠أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع ⁠المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول ⁠خلال الفترة المقبلة،

وذلك خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

وتولى كيروش (73 عاما)، مدرب مصر وإيران ‌السابق، تدريب عُمان في يوليو/تموز 2025 بعقد يمتد لعام واحد.

وجاء التعاقد مع السكتيوي (48 عاما) بعد دقائق من إعلان الاتحاد العُماني ⁠انفصاله عن كيروش ⁠بالتراضي بين الطرفين.

وقال الاتحاد عبر حسابه على إكس "يعلن الاتحاد العُماني ⁠لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب ⁠البرتغالي كارلوس كيروش ⁠بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف: "يعرب الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للمدرب على ما بذله ‌من جهود مخلصة خلال فترة عمله، متمنيا له دوام ‌التوفيق ‌والنجاح في مسيرته المهنية القادمة".