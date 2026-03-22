المغربي السكتيوي يخلف كيروش في تدريب منتخب عمان
Published On 22/3/2026
أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة،
وذلك خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.
وتولى كيروش (73 عاما)، مدرب مصر وإيران السابق، تدريب عُمان في يوليو/تموز 2025 بعقد يمتد لعام واحد.
وجاء التعاقد مع السكتيوي (48 عاما) بعد دقائق من إعلان الاتحاد العُماني انفصاله عن كيروش بالتراضي بين الطرفين.
وقال الاتحاد عبر حسابه على إكس "يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي بين الطرفين.
وأضاف: "يعرب الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للمدرب على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية القادمة".
المصدر: رويترز