الحاج ضيوف يتمسك بشرعية تتويج السنغال بكأس إفريقيا

أعرب الدولي السنغالي السابق، الحاج ضيوف، عن ثقته المطلقة في قدرة محكمة التحكيم الرياضي (كاس) على إنصاف منتخب بلاده، وذلك عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.

وجاءت تصريحات ضيوف على هامش مشاركته في فعالية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد في تصريحات نقلها موقع "آر إم سي" الفرنسي أن "أسود التيرانغا" حققوا الفوز فوق أرضية الميدان في المباراة النهائية التي جرت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي وانتهت لصالحهم بنتيجة (1-0)، معتبراً أن هذا الاستحقاق الرياضي هو الحجة الأقوى التي سيعتمد عليها الملف السنغالي أمام القضاء الرياضي الدولي.

وكان "الكاف" قد فجر مفاجأة قانونية قبيل الثلاثاء الماضي، بإعلانه تغيير نتيجة النهائي وتحويل فوز السنغال إلى خسارة اعتبارية بنتيجة (3-0) لصالح المغرب. واستند القرار إلى واقعة خروج اللاعبين السنغاليين من الملعب لفترة وجيزة قبل العودة لاستكمال اللقاء حتى نهاية الأشواط الإضافية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، وصف ضيوف (45 عاماً) القرار بـ "الصادم"، قائلاً: "نحن واثقون من أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح قريباً عبر محكمة التحكيم الرياضي. الجميع يعلم أن السنغال هي بطلة إفريقيا بالشرعية الرياضية والميدانية". كما وجه الشكر للأطراف الدولية التي أعلنت تضامنها مع الموقف السنغالي في هذه الأزمة التي وصفها مراقبون بـ "السريالية".

وعلى الرغم من هذا النزاع القانوني القائم، أعلن المنتخب السنغالي تمسكه بالتتويج، حيث من المقرر إقامة احتفالات رسمية باللقب في "ستاد دي فرانس" بضواحي باريس، وذلك يوم السبت 28 مارس/آذار المقبل على هامش المباراة الودية التي ستجمع السنغال بمنتخب البيرو.