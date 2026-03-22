الأهلي يعتذر بعد صدمة الترجي ويعلن ثورة تصحيح شاملة

أكدت إدارة الأهلي المصري تقديرها الكامل لحالة الغضب لدى أعضاء وجماهير النادي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة التاريخية أمام الترجي التونسي مساء أمس السبت بدور الثمانية للمسابقة القارية.

وودع فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة 2 – 4 أمام الترجي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية في البطولة، ليفشل في الصعود للدور قبل النهائي.

الأهلي يعتذر بعد صدمة الترجي

وذكر الأهلي في بيان رسمي اليوم الأحد أن إدارة الكرة تؤكد تفهمها الكامل لحالة الغضب لدى أعضاء وجماهير النادي ومحبيه، "بسبب نتائج فريق الكرة، الذي حظي بكل الدعم طوال الفترات الماضية، ولم يقدم المردود الذي يليق بالنادي ومكانته على الصعيدين المحلي والقاري".

وأضاف البيان "انطلاقا من العلاقة الراسخة التي تربط بين الأهلي وأعضائه وجماهيره، والتي تتسم دوما بالتكاتف والمصارحة لا سيما في مثل هذه المواقف، ونحن إذ نتحمل مسئولياتنا الكاملة، نود التأكيد على أن هناك أخطاء فنية وإدارية ندركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل".

وأوضح البيان "هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر أجل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله".

إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة

وشدد الأهلي في بيانه "سيتم إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة ياسين منصور (نائب رئيس النادي) وسيد عبد الحفيظ (عضو مجلس الإدارة)، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات".

واختتم "أعضاء وجماهير الأهلي الظهر والسند للنادي. هم من يتقدمون الصفوف دوما في الدعم والمساندة عند أي أزمة. ونحن نثمن دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا الوقت، ونعدهم بتصحيح المسار".