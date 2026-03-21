على غرار كرة القدم.. ويمبلدون تعتمد تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ البطولة

LONDON, ENGLAND - JULY 01: Umpire Mohamed Lahyani looks on during the Gentlemen's Singles first round match between Novak Djokovic of Serbia and Alexandre Muller of France on day two of The Championships Wimbledon 2025 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 01, 2025 in London, England. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
تسهيلات جديدة لحكام بطولة ويمبلدون للتنس (غيتي)
Published On 21/3/2026

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، اليوم السبت أنها ستطبق هذا العام تقنية المراجعة بالفيديو التي ستسمح للاعبين بالطعن في القرارات التحكيمية التي يتخذها الحكم الرئيسي.

ولن يتمكن اللاعبون من الطعن في قرارات نظام تحديد الخطوط الإلكتروني الذي استُحدث في ويمبلدون العام الماضي، لكن المراجعة بالفيديو ستكون متاحة للتحقق من سيناريوهات أخرى، مثل ما إذا كانت الكرة قد ارتدت مرتين أو لمست مضرب اللاعب أو جسده.

وقال نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه في بيان: "سيسمح للاعبين بمراجعة قرارات تحكيمية محددة يتخذها الحكم الرئيسي، على سبيل المثال، "ارتداد الكرة مرتين"، و"الضربات الخاطئة"، و"اللمس" إما عند قرار إنهاء النقطة، أو عندما يوقف اللاعب اللعب على الفور، أو مباشرة بعد انتهاء النقطة (في حالة وجود إعاقة لسير اللعب)".

وأضاف "لن يكون هناك حد لعدد المراجعات التي يمكن للاعبين طلبها".

وستُطبق المراجعات بالفيديو في ستة ملاعب، بما في ذلك الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد.وتابع النادي "ستكون هذه التقنية متاحة في الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد طوال فترة البطولة، وفي الملاعب الأخرى حتى انتهاء جميع مباريات الفردي في تلك الملاعب".

كما ستُدخل مؤشرات مرئية لنظام تحديد الخطوط الإلكتروني، وستعرض لوحات النتائج في جميع الملاعب قرارات خروج الكرة عن الخطوط أو الخطأ في ضربات الإرسال.

وستبدأ بطولة ويمبلدون هذا العام يوم 29 يونيو/حزيران.

المصدر: رويترز

