على غرار كرة القدم.. ويمبلدون تعتمد تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ البطولة

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، اليوم السبت أنها ستطبق هذا العام تقنية المراجعة بالفيديو التي ستسمح للاعبين بالطعن في القرارات التحكيمية التي يتخذها الحكم الرئيسي.

ولن يتمكن اللاعبون من الطعن في قرارات نظام تحديد الخطوط الإلكتروني الذي استُحدث في ويمبلدون العام الماضي، لكن المراجعة بالفيديو ستكون متاحة للتحقق من سيناريوهات أخرى، مثل ما إذا كانت الكرة قد ارتدت مرتين أو لمست مضرب اللاعب أو جسده.

وقال نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه في بيان: "سيسمح للاعبين بمراجعة قرارات تحكيمية محددة يتخذها الحكم الرئيسي، على سبيل المثال، "ارتداد الكرة مرتين"، و"الضربات الخاطئة"، و"اللمس" إما عند قرار إنهاء النقطة، أو عندما يوقف اللاعب اللعب على الفور، أو مباشرة بعد انتهاء النقطة (في حالة وجود إعاقة لسير اللعب)".

وأضاف "لن يكون هناك حد لعدد المراجعات التي يمكن للاعبين طلبها".

وستُطبق المراجعات بالفيديو في ستة ملاعب، بما في ذلك الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد.وتابع النادي "ستكون هذه التقنية متاحة في الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد طوال فترة البطولة، وفي الملاعب الأخرى حتى انتهاء جميع مباريات الفردي في تلك الملاعب".

كما ستُدخل مؤشرات مرئية لنظام تحديد الخطوط الإلكتروني، وستعرض لوحات النتائج في جميع الملاعب قرارات خروج الكرة عن الخطوط أو الخطأ في ضربات الإرسال.

وستبدأ بطولة ويمبلدون هذا العام يوم 29 يونيو/حزيران.