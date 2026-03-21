منتخب إيران يضم مهاجما ألمانيا استعدادا لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الجمعة استدعاء المهاجم الألماني دينيس إيكيرت أيينسا ضمن قائمة موسعة تضم 35 لاعبا، وذلك لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا وكوستاريكا في تركيا، استعدادا لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد الإيراني في بيانه أن مشاركة أيينسا الرسمية مع المنتخب تعتمد على الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كونه مثل ألمانيا سابقا في مباراة واحدة مع منتخب تحت 19 عاما.

وينحدر أيينسا، البالغ من العمر 29 عاما، من أصول إيرانية من جهة والده وإسبانية من جهة والدته، كما ترتبط عائلته بالوسط الفني الإيراني حيث تعد الممثلة أناهيتا درجاهي خالة اللاعب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يمتلك فيه اللاعب مسيرة احترافية متنوعة، بدأت في الدوري الألماني مع نادي إنغولشتاد، ثم سيلتا فيغو الإسباني، وصولا إلى محطته الحالية مع نادي ستاندارد لييغ البلجيكي.