شاهد.. ليفربول يتعرض لهزيمة جديدة في البريميرليغ تضرب آماله في التأهل لأبطال أوروبا

سجل داني ويلبيك هدفا في كل شوط ⁠ليقود برايتون آند ⁠هوف ألبيون لفوز مستحق 2-1 على ليفربول على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في ضربة لآمال الفريق الضيف ⁠في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال ليفربول في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، بينما قفز برايتون أربعة مراكز ليصبح ⁠ثامنا برصيد 43 نقطة ليعزز آماله في المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وتأخرت المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب تكدس مروري عطل بعض مشجعي ليفربول، وكان صاحب الأرض هو من بدأ المباراة بشكل أفضل وسجل ويلبيك هدف التقدم بضربة رأس، وهو واحد ‌من أربعة أهداف سجلها في آخر خمس مباريات.

وتعادل ميلوش كيركيز للضيوف بعد خطأ من لويس دانك قائد برايتون، لكن ويلبيك حسم الفوز بهدف من مسافة قريبة في الدقيقة 56. واحتسب الحكم الهدف بعد أن أكدت مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد عدم وجود تسلل.

غياب صلاح وبيكر عن ليفربول

وحصد ليفربول، حامل اللقب، نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري، وكان الأضعف في هذه المباراة، وتعرض لانتكاسة ⁠مبكرة بإصابة المهاجم أوجو إيكيتيكي بعدما افتقد جهود المهاجم ⁠محمد صلاح والحارس أليسون بسبب الإصابة.

وتلقى ليفربول هزيمته العاشرة في الدوري هذا الموسم، مما سيزيد الضغط على المدرب آرني سلوت، بسبب ضعف الأداء وتراجع النتائج على حد سواء.

وتقدم برايتون في الدقيقة 14 عندما ⁠أرسل دييجو جوميز تمريرة عرضية عميقة حولها ويلبيك برأسه في المرمى على القائم البعيد.

وتعادل ليفربول بعد مرور نصف ⁠ساعة من المباراة بعد خطأ من دانك، الذي ⁠أرسل الكرة برأسه نحو حارس مرماه دون أن يدرك أن كيركيز كان يتوقع ذلك، فانطلق اللاعب الدولي المجري وسجل الكرة في مرمى بارت فيربروخن.

واستعاد برايتون تقدمه بعد 10 دقائق من بداية الشوط ‌الثاني عندما أرسل يانكوبا مينته تمريرة عرضية رائعة ارتدت من جاك هينشيلوود نحو وسط المرمى، وسجل ويلبيك هدفه 12 في الدوري هذا الموسم، في حصيلته التهديفية الأكبر في ‌موسم ‌واحد.

وكاد مينته أن يسجل الهدف الثالث لولا تألق جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول، الذي كان قد تصدى في وقت سابق لركلة حرة من جوميز ببراعة.