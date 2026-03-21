"يجلبون الخوف والفوضى".. عمدة تورونتو ترفض تواجد وكالة الهجرة الأمريكية خلال المونديال

قدمت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشو الجمعة مشروع قرار يقضي بمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) من الوجود في المدينة خلال كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف، معتبرة أن تصرفاتهم الأخيرة تثبت أنهم يجلبون "الخوف والفوضى".

ويحمل المشروع عنوان "لا لآيس في تورونتو"، ويؤكد أن وجود عناصر الوكالة "قد يثير الخوف في وقت نريد فيه الترحيب بالعالم وضمان شعور الجميع بالأمان".

وتوجد آيس في أكثر من 50 دولة، وفقا لموقعها الإلكتروني، لكن صلاحيات عناصرها المتمركزين في الخارج تبقى محدودة جدا مقارنة بصلاحياتهم داخل الولايات المتحدة، كما يحظر عليهم تنفيذ أي عمليات قسرية من دون موافقة الدولة المضيفة.

ويظهر موقع آيس أن للوكالة حضورا دائما في خمس مدن كندية: تورونتو، مونتريال، كالغاري، فانكوفر، والعاصمة أوتاوا.

وتعد تورونتو وفانكوفر المدينتين الكنديتين الوحيدتين المستضيفتين لمباريات كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم أن تورونتو ستستضيف ست مباريات فقط، فقد سبق للمنظمين أن توقعوا استقبال أعداد كبيرة من الزوار الأجانب، باعتبار أن بعض مشجعي كرة القدم حول العالم قد يترددون في السفر إلى الولايات المتحدة بسبب سياسات الهجرة المتشددة للرئيس دونالد ترامب.

ويشير مشروع القرار إلى أن "تصرفات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أثارت الشكوك حول قدرة الكثيرين على زيارة الولايات المتحدة أو الإقامة فيها أو خارجها بأمان".

وشهدت إيطاليا احتجاجات قبل دورة ميلانو للألعاب الأولمبية الشتوية هذا العام، بسبب وجود عناصر من آيس ضمن التدابير الأمنية للوفد الأمريكي.

ويستشهد القرار أيضا بالعملية الواسعة التي نفذت مؤخرا ضد مهاجرين غير موثقين في ولاية مينيسوتا، والتي شهدت إطلاق عملاء فيدراليين النار على اثنين من المحتجين، تبين لاحقا أنهما مواطنان أمريكيان.

ويقول نص القرار "أثبتت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية من خلال ما قامت به في مينيسوتا وفي أنحاء الولايات المتحدة أنها تجلب الخوف والفوضى، لا الأمان".