ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو قمة مرتقبة بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد، يوم 22 مارس/آذار 2026، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد 22 مارس/آذار 2026 على ملعب برنابيو.

وتنطلق المواجهة في حدود الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر و(21:00) بتوقيت تونس والجزائر وإسبانيا.

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 1

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 1

وضع الفريقين

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، وحقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات، كان آخرها الفوز الكبير (4-1) على إلتشي.

في المقابل، يأتي أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 57 نقطة، ويدخل اللقاء بسلسلة قوية من 4 انتصارات متتالية، قبل خسارته الأخيرة، وكان قد تفوق (1-0) على خيتافي في آخر ظهور له.

وكان آخر لقاء بينهما في يناير/كانون الثاني 2026، وانتهى بفوز ريال مدريد (2-1).

