أربيلوا يكشف موقف بلينغهام ومبابي قبل ديربي ريال مدريد وأتليتيكو

أعلن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا انتهاء حالة الطوارئ الفنية في البرنابيو؛ مؤكدا عودة الفتى الذهبي جود بلينغهام بعد غيابه الطويل، واستعادة الغزال كيليان مبابي كامل لياقته البدنية قبل ديربي العاصمة أمام أتليتيكو الأحد.

وقال أربيلوا اليوم السبت إن فريقه تلقى دفعة معنوية قوية بعودة لاعب خط الوسط جود بلينغهام بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وإن المهاجم كيليان مبابي جاهز تماما.

عودة بيلينغهام وجاهزية مبابي

وغاب بلينغهام (22 عاما) عن 10 مباريات بعد تعرضه للإصابة في فبراير/شباط. كما عاد مبابي (27 عاما) للمشاركة كبديل في الشوط الثاني خلال فوز ريال مدريد 2-1 على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، في إياب دور 16 من ‌دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا للصحفيين قبل المباراة التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو "بلينغهام جاهز الآن؛ سيكون ضمن التشكيلة غدا.

سنرى إن كان سيلعب، وأعتقد أنه سيفعل. أنا متشوق جدا لرؤيته على أرض الملعب".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مبابي، هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفا، قد تعافى تماما من إصابته في الركبة اليسرى أم أنه لا يزال يعاني من بعض الألم لأن الفريق بحاجة إليه، أجاب أربيلوا بشكل حاسم.

وقال "عندما يعود، سيكون ذلك لأنه جاهز بنسبة 100 بالمئة. في الدقائق التي رأيناه يلعبها في مانشستر، أعتقد أن كل حركة قام بها أظهرت أنه في حالة بدنية رائعة".

وأضاف "قبل كل شيء، الأمر يتعلق بشعوره، وهذا ما يهم في النهاية. كيف كان يشعر وكيف يشعر في التدريبات. لدينا ثقة قصوى وطمأنينة كبرى وحماس شديد لعودة لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة".

وشارك مبابي في الدقيقة 69 بدلًا من إبراهيم دياز، وشكّل خطورة على مرمى مان سيتي في بعض الهجمات، كما نال بطاقة صفراء في الدقيقة 76.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة بعد 28 مباراة، بينما يحتل أتليتيكو المركز الرابع.

ضمن تشكيلة المنتخب

ولم تتوقف الأصداء عند حدود العاصمة الإسبانية، بل امتدت لتشمل معسكرات المنتخبات الكبرى، حيث استدعى توماس توخيل بلينغهام لقائمة "الأسود الثلاثة"، بينما يقود مبابي "الديوك" الفرنسية في الوديات القادمة، تأكيداً على جاهزيتهما القصوى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

إعلان

وقال أربيلوا "إنهما لاعبان مهمان للغاية بالنسبة لي، لكنهما بنفس القدر من الأهمية بالنسبة ‌لمدربي ‌منتخبيهما، خاصة مع اقتراب كأس العالم".

وأضاف "لقد كنت محظوظا بما يكفي لتمثيل بلدي وأعرف الشعور بالفخر والمسؤولية المصاحب لذلك. أتفهم الموقف تماما، لذلك لا توجد أي مشكلة على الإطلاق".