برشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة نظيره رايو فايكانو، يوم 22 مارس/آذار 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو يوم الأحد 22 مارس/آذار 2026. وتنطلق المواجهة في حدود الساعة الرابعة زوالا (16:00) بتوقيت قطر والسعودية، الثالثة (15:00) بتوقيت مصر و(14:00) بتوقيت تونس والجزائر وإسبانيا.

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 1

وضع الفريقين

يدخل برشلونة المواجهة متصدرا جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 28 مباراة، بعدما حقق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، وكان آخرها فوزا كبيرا (5-2) على نادي إشبيلية.

في المقابل، يحتل رايو فايكانو المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، ويمر بفترة متذبذبة، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مواجهات، وكان آخر ظهور له تعادلا (1-1) أمام ليفانتي.

المواجهات المباشرة

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز برشلونة 3 مرات، مقابل تعادلين. وكان آخر لقاء بينهما في أغسطس/آب 2025 قد انتهى بالتعادل (1-1).

أرقام لافتة