اليابان تفوز بكأس آسيا للسيدات للمرة ‌الثالثة في آخر 4 نسخ

فازت اليابان 1-صفر على أستراليا البلد المضيف في نهائي كأس آسيا لكرة القدم للسيدات اليوم السبت، لتحقق اللقب القاري للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ، وتتسبب في خيبة أمل للجمهور القياسي ⁠الذي بلغ 74357 متفرجا في ملعب أستراليا.

وسجلت مايكا هامانو الهدف الحاسم في الدقيقة 17، بعد أن استدارت خارج منطقة الجزاء وأطلقت تسديدة تجاوزت ماكنزي أرنولد حارسة مرمى أستراليا، والتي حاولت التصدي للكرة، لكنها استقرت في الشباك.

وقدمت أستراليا، بطلة آسيا 2010، أداء ⁠قويا في مباراة نهائية عالية المستوى، ودفعت في النهاية ثمن عدم قدرتها على استغلال الفرص التي صنعتها.

وتم تقييد مهاجمة أستراليا سام كير داخل منطقة الجزاء، وفشلت زميلتها في الهجوم كايتلين فورد في استغلال مجموعة من الفرص.

واضطرت اليابان إلى الدفاع بشراسة في آخر 10 دقائق، مع اندفاع لاعبات أستراليا للهجوم، بدعم من أكبر حشد جماهيري في تاريخ كأس آسيا للسيدات، بحثا عن هدف التعادل.

وتصدى الدفاع لتسديدتين ‌من اللاعبة البديلة إيميلي فان إيجموند، كما تصدت حارس مرمى اليابان أياكا ياماشيتا ببراعة لضربة رأس من ألانا كينيدي بعد تمريرة إيلي كاربنتر العرضية.

وحافظت اليابان، بطلة العالم السابقة، والتي كانت تخوض نهائي كأس آسيا للمرة السابعة، من الحفاظ على تقدمها لتضيف لقبا آسيويا آخر إلى لقبيها في عامي 2014 و2018.

وقال نيلز نيلسن مدرب اليابان "قاتلت الفتيات بكل ما أوتين من قوة، أنا فخور بهن حقا. كان من الصعب الوصول إلى مستوانا المعهود. إنهن يستحقن الفوز بجدارة، فقد فزنا بست مباريات، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن نحصد الكأس".

وندمت أستراليا على الفرص التي أهدرتها.

وقال مدربها جو مونتيمورو "سجلت اليابان ⁠هدفا رائعا في الشوط الأول، ولم نفعل نحن ذلك".

وأضاف "أتيحت لنا فرص، وأتيحت لليابان فرصتان أيضا. ⁠كانت مباراة متكافئة، لكن اليابان حاليا فريق مذهل".