الهلال السوداني ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال السوداني فريق نهضة بركان، يوم الأحد، على ملعب أماهورو في كيغالي العاصمة الرواندية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يحتضن ملعب أماهورو في رواندا مباراة الهلال السوداني ضد نهضة بركان يوم الاحد 22 مارس / آذار 2026.

وتنطلق القمة العربية بين الفريقين عند الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، (18:00) بتوقيت السودان ومصر، (17:00) بتوقيت تونس والجزائر و(16:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 5

يدخل الهلال المواجهة بعد تعادل إيجابي (1-1) خارج أرضه في لقاء الذهاب، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مباراة الحسم على أرضه. كما يملك الفريق سلسلة مميزة، إذ سجل أهدافا في آخر 10 مباريات متتالية في البطولة.

في المقابل، يعود نهضة بركان بنتيجة التعادل نفسها، ويأمل في استغلال خبرته القارية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وحسم بطاقة التأهل.

المواجهات المباشرة بين الهلال السوداني ونهضة بركان

التاريخ يميل لصالح الفريق المغربي:

3 مواجهات سابقة

فوزان لنهضة بركان

لا انتصارات للهلال

تعادل واحد

كما حقق بركان فوزا في المواجهة الوحيدة التي جمعتهما على ملعب الهلال.