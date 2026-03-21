استبعاد هداف المنتخب الإيراني من استعدادات كأس العالم

ذكرت تقارير صحفية إيرانية أن نجم المنتخب سردار آزمون سقط من حسابات المدرب أمير قلنوي قبل مواجهة نيجيريا وكوستاريكا خلال فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الجاري.

واختار المدرب أمير قلنوي 35 لاعبا، لكنه لم يوجه دعوة للمهاجم لآزمون الذي يعد هداف المنتخب برصيد 57 هدفًا في 91 مباراة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية سيغيب آزمون عن وديتي، نيجيريا وكوستاريكا، يومي 27 و31 مارس/آذار على التوالي.

ولم يرد الاتحاد الإيراني لكرة القدم على طلب التعليق بشأن وضع آزمون الذي ذكرت تقارير أنه جاء لأسباب بعيدة عن كرة القدم.

وينشط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في صفوف نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وصرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، يوم الأربعاء، بأن بلاده "تقاطع الولايات المتحدة" لكنها "لن تقاطع كأس العالم" بسبب الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبرايرا/شباط الماضي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة. لكن الاتحاد الإيراني يطالب بنقل مبارياته إلى المكسيك.

وسيواجه المنتخب الإيراني منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، ثم مصر في سياتل. ومن المتوقع أن يكون مقر إقامتهم في مدينة توسان بولاية أريزونا.