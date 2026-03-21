أرسنال ضد سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي مواجهة مرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي، يوم الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ضد سيتي والقنوات الناقلة

يقام نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين أرسنال وسيتي على ملعب ويمبلي يوم الأحد 22 مارس/ آذار 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة ونصف (19:30) بتوقيت قطر والسعودية، (18:30) بتوقيت مصر، (17:30) بتوقيت تونس والجزائر و(16:30) بتوقيت لندن.

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 1

يدخل أرسنال المباراة بعد سلسلة إيجابية في البطولة، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 5 مباريات ضمن كأس الرابطة هذا الموسم، ما يعكس استقراره الفني قبل النهائي.

في المقابل، يظهر مانشستر سيتي قوة هجومية واضحة، إذ نجح في التسجيل في آخر 5 مباريات لها في البطولة، ما يعزز حظوظه في مواجهة بهذا الحجم.

المواجهات المباشرة

التاريخ يميل لصالح أرسنال:

214 مواجهة سابقة بين الفريقين

أرسنال فاز في 100 مباراة

مانشستر سيتي فاز في 65 مباراة

أما في كأس الرابطة:

10 مواجهات

5 انتصارات لأرسنال

4 لمانشستر سيتي

تعادل واحد

وكان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى بالتعادل (1-1).